Jakie są zasady ochrony przedemerytalnej?

Ochrona przedemerytalna przysługuje starszym osobom, by zapiezpieczyć je przed utratą pracy tuż przed nabyciem prawa do świadczeń emerytalnych. W okresie ochronnym pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, chyba że jest to zwolnienie dyscyplinarne.

Kogo dotyczy ochrona przedemerytalna?

Kwestię ochrony przedemerytalnej reguluje Kodeks pracy. Ochrona przed zwolnieniem dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, pod warunkiem, że są czynni zawodowo i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

W jakim wieku obowiązuje ochrona przedemerytalna?

Ochrona przedemerytalna zaczyna obowiązywać cztery lata przed emeryturą. Zgodnie z przepisami prawa, kobiety zyskują prawa do świadczeń emerytalnych w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65. Ochrona przedemerytalna zaczyna obowiązywać kobiety w wieku 56 lat, a mężczyzn 61.

Czy ochrona przedemerytalna dotyczy pracowników na czas określony?

Ochroną przedemerytalną objęty jest każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę i spełniający kryteria wieku. Nie ma znaczenia, czy umowa ma charakter terminowy (na konkretny okres) czy bezterminowy (na czas nieokreślony). To dobra wiadomość dla seniorów, którzy często otrzymują umowy o pracę do dnia przejścia na emeryturę. Na takiej umowie obowiązuje okres ochronny.

Czy podczas ochrony emerytalnej pracodawca może obniżyć pensję?

Podczas ochrony emerytalnej pracodawca nie może obniżyć pensji pracownikowi. Warunki finansowe mogą zmienić się tylko w sytuacji, w której pracodawca zmienia wynagrodzenia wszystkim pracownikom. Jeśli pracownik stracił uprawnienia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków służbowych

Kogo nie obowiązuje ochrona przedemerytalna?

Aby pracownik mógł znaleźć się pod ochroną, musi mieć przepracowany odpowiedni staż pracy. W przypadku kobiet jest to 20 lat, a w przypadku mężczyzn 25 lat. Samo osiągnięcie wyznaczonego wieku nie oznacza, że pracownik automatycznie zostaje objęty ochroną.

