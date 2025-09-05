Wielka zmiana w urlopach. Miliony Polaków zyskają 6 dni wolnego

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach liczenia stażu pracy. Po raz pierwszy do stażu wliczane będą okresy wykonywania umów zlecenia, działalności gospodarczej czy pracy za granicą. Dzięki temu miliony pracowników zyskają dodatkowe przywileje, w tym dłuższy urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe i dodatki stażowe.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r., a ich skutki będą działały wstecz. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że każda forma pracy powinna być traktowana jednakowo i zasługiwać na uznanie.

Co będzie wliczane do stażu?

Zgodnie z projektem, do okresu zatrudnienia zostaną wliczone:

praca na umowach zlecenia, o świadczenie usług i agencyjnych,

prowadzenie działalności gospodarczej i współpraca z osobą ją prowadzącą,

czas zawieszenia działalności gospodarczej w związku z opieką nad dzieckiem,

członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych,

udokumentowana praca zarobkowa za granicą (inna niż etat).

Okresy te będą potwierdzane zaświadczeniami z ZUS lub innymi dokumentami wymaganymi według ogólnych zasad dowodowych.

Jakie korzyści dla pracowników?

Pracownik, który dotychczas miał 7 lat stażu na etacie i dodatkowo 4 lata przepracowane na umowie zleceniu, od 2026 r. będzie traktowany jak osoba z 11-letnim stażem. Oznacza to prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.

Obecnie wymiar urlopu wynosi:

20 dni – przy stażu krótszym niż 10 lat,

26 dni – przy stażu co najmniej 10-letnim.

Zmiany obejmą nawet 1,9 mln osób, które dotąd nie mogły doliczyć lat pracy na zleceniu czy działalności do stażu urlopowego.

Projekt ma zlikwidować dotychczasowe nierówności i ujednolicić zasady dostępu do świadczeń pracowniczych w sektorze publicznym i prywatnym.

