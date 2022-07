Czym jest promesa kredytu i do czego służy?

Z uwagi na bardzo wysoki koszt zakupu nieruchomości, większość osób nie posiada wystarczających środków finansowych, aby móc jednorazowo pokryć w całości kwotę zakupu np. mieszkania czy domu. W takiej sytuacji potrzebne jest finansowanie zewnętrzne, czyli w tym przypadku jakaś forma kredytu bankowego. Promesa kredytowa pozwala na precyzyjne określenie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i tym samym wskazuje sprzedającemu nieruchomość potencjał finansowy przyszłego nabywcy. To znacznie ułatwia negocjacje obu stron umowy oraz przyspiesza procedurę zakupu. Co to jest promesa kredytowa i na czym polega?

Promesa kredytowa – co to jest?

Promesa kredytowa (promesa bankowa) jest oficjalnym dokumentem bankowym i może być wydana klientowi wnioskującemu o kredyt. Stanowi ona potwierdzenie zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz przyrzeczenie udzielenia przez dany bank kredytu o ściśle określonej wysokości, pod warunkiem spełnienia przez potencjalnego kredytobiorcę ustalonych warunków. Krótko mówiąc, promesa kredytowa jest obietnicą udzielenia kredytu przez bank. Jej termin ważności to zazwyczaj 30 lub 60 dni. Należy jednak pamiętać, że promesa kredytowa nie gwarantuje otrzymania kredytu przez wnioskodawcę.

Posiadanie promesy kredytowej nie jest obowiązkowe. W celu jej uzyskania należy wypełnić wniosek kredytowy (np. o kredyt hipoteczny) lub przedstawić w banku dokumenty potwierdzające stan majątkowy oraz sytuację finansową (m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, informacje o innych kredytach) wnioskodawcy, w celu określenia jego zdolności kredytowej. Często banki wymagają także dokumentów związanych z nieruchomością, którą klient planuje zakupić z pomocą rzeczonego kredytu. Dodatkowo bank na własną rękę sprawdza historię kredytową wnioskodawcy.

Promesa kredytowa – do czego służy?

Promesa kredytowa może okazać się bardzo pomocnym dokumentem, zwłaszcza że niektóre firmy zajmujące się sprzedażą nieruchomości wręcz żądają od swoich klientów przedstawienia tego zaświadczenia bankowego. Najczęściej tego rodzaju promesa wykorzystywana jest oczywiście przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości. Pomimo tego, że promesa kredytu wystawiana jest potencjalnemu przyszłemu kredytobiorcy, to de facto jej rzeczywistym adresatem jest zazwyczaj osoba trzecia (np. sprzedawca nieruchomości).

Z pewnością posiadanie promesy bankowej, przy wszystkich niezbędnych do spełnienia formalnościach dotyczących procesu kupna nieruchomości, daje poczucie spokoju i pewności w takiej sytuacji – znacznie zwiększa szanse uzyskania kredytu w konkretnym banku. Bank wydający klientowi promesę, po dokładnym sprawdzeniu jego zdolności kredytowej, ustala maksymalną wysokość dofinansowania, jaką może mu przyznać w formie kredytu. Taka wiedza zdecydowanie ułatwi klientowi znalezienie właściwej nieruchomości o określonej wartości.

Dodatkowo posiadanie promesy kredytowej jest bardzo dobrą kartą przetargową w negocjacjach dotyczących umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Atut ten pozwala kupującemu m.in. na obniżenie kwoty zadatku wymaganego do wpłacenia na rzecz zbywającego nieruchomość, jak również minimalizuje ryzyko ewentualnej utraty wpłaconego zadatku w razie odmowy udzielenia kredytu przez bank. Z kolei sprzedający zyskuje większą pewność w kwestii wiarygodności potencjalnego nabywcy. Wszystkie te elementy razem wzięte zwiększają prawdopodobieństwo zawarcia umowy.

Ile kosztuje promesa kredytowa?

Banki wydające swoim klientom promesy kredytowe, pobierają za to opłatę. Oczywiście wysokość opłaty może być różna w zależności od danego banku. W czasach, kiedy korzystanie z promesy kredytowej nie było aż tak bardzo popularne, za jej wydanie należało zapłacić nawet do 400 zł. Obecnie coraz częściej instytucje bankowe wychodzą naprzeciw potrzebom swoich klientów i zazwyczaj za promesę kredytową wymagają opłatę nieprzekraczającą 200 zł. Dodatkowo niektóre banki gwarantują zwrot kosztu promesy w razie zawarcia umowy kredytowej. Co ciekawe, Bank Pekao S.A. oferuje darmową, ważną przez 60 dni promesę kredytową dla klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny. Dlatego przed wyborem banku warto zorientować się, jaki jest koszt i warunki otrzymania takiej promesy.

Jakie informacje zawiera promesa kredytowa?

Przede wszystkim promesa kredytowa zawiera przyrzeczenie konkretnego banku do udzielenia wnioskodawcy kredytu o określonej wysokości, na ustalonych warunkach. Dokument ten powinien zawierać takie elementy, jak:

dane banku, który wystawia promesę (nazwa, adres siedziby, KRS, NIP, REGON),

dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres),

warunki konieczne do spełnienia przez wnioskodawcę,

wysokość maksymalnej kwoty kredytu,

termin ważności promesy,

pieczęć banku i podpis upoważnionego wystawcy dokumentu.

Dodatkowo promesa może zawierać również klauzulę informacyjną, która określa, w jakich przypadkach dokument może zostać unieważniony, kiedy np.:



bank ujawni, że dane przedstawione przez wnioskodawcę są nieprawdziwe,

wnioskodawca w okresie ważności promesy utraci zdolność kredytową lub jego sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu,

wnioskodawca nie spełni dodatkowych warunków zawartych w promesie.

Czy wszystkie banki wydają promesy?

Otóż każdy bank może wystawić klientowi promesę kredytową, ale nie musi – nie ma żadnych przepisów prawnych, które nakładałyby na banki taki obowiązek. Banki mogą wydawać promesy w wersji pełnej lub skróconej, zaś czas oczekiwania na wydanie takiej deklaracji, jej koszt oraz rodzaj wymaganych od wnioskodawcy dokumentów mogą się różnić w zależności od banku. Promesę kredytową bez problemu wydaje m.in.: mBank, Santander Bank, Alior Bank, ING Bank Śląski, Bank Crédit Agricole czy Bank Pekao S.A. Warto pamiętać, że na wydanie promesy kredytowej czeka się nawet do 2 tygodni.

Co zrobić, jeśli bank nie chce wydać promesy kredytowej?

Wnioskodawca może znaleźć się w sytuacji, w której bank odmówi wydania mu promesy kredytowej. Zazwyczaj wynika to ze zbyt niskiej zdolności finansowej, posiadania innych zobowiązań w postaci kredytów lub pożyczek i trudności w regularnym ich spłacaniu. Co zrobić z takiej sytuacji? Oczywiście można złożyć wniosek o promesę kredytową w kilku bankach, natomiast jeżeli któryś z nich odmówi jej wydania, to może uda się ją uzyskać w którymś z pozostałych. Przede wszystkim należy dobrze przeanalizować własną sytuację finansową i ewentualnie zastanowić się nad wyborem innego rozwiązania, czyli np. zawnioskować od razu o decyzję kredytową, zamiast składać kolejne wnioski o wydanie promesy.

Należy pamiętać, że promesa bankowa nie stanowi gwarancji otrzymania kredytu przez jej posiadacza. Gwarancję uzyskania kredytu na zakup nieruchomości daje jedynie pozytywna decyzja kredytowa. Celem promesy kredytowej jest wyłącznie tymczasowe potwierdzenie zdolności kredytowej klienta w kwestii spłacenia określonej sumy zobowiązania.

Podsumowując, najważniejsza w staraniu się o dofinansowanie w postaci kredytu bankowego jest zdolność kredytowa. Klient, który planuje starać się o kredyt na zakupienie nieruchomości, powinien zatem popracować nad zwiększeniem swojej zdolności kredytowej. Promesa kredytowa może być bardzo pomocnym dokumentem, o którym warto wiedzieć, aby w razie potrzeby móc go z łatwością pozyskać. Jednocześnie warto wiedzieć, że istnieje także taki dokument, jak promesa od pracodawcy, która bywa niekiedy wymagana przy wniosku o kredyt.

Promesa od pracodawcy – co to jest?

Nie należy mylić promesy kredytowej z promesą wystawianą przez pracodawcę, która swoją drogą również jest dokumentem, który dotyczy zobowiązań finansowych. Promesa od pracodawcy zawiera deklarację, że planuje on przedłużyć umowę z pracownikiem po zakończeniu aktualnie trwającej. Przedstawienie tego rodzaju promesy w banku może być konieczne w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę na czas określony, która niedługo się kończy. Banki żądają promesy od pracodawcy w przypadku zobowiązań długoterminowych, takich jak kredyt hipoteczny. W ten sposób chcą się one zabezpieczyć i upewnić, że klient nie straci w najbliższym czasie źródła dochodu, co mogłoby utrudnić terminową spłatę zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że promesa od pracodawcy nie ma charakteru wiążącego i może on bez żadnych wyjaśnień ją unieważnić – wszystko zależy od intencji pracodawcy.

