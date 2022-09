Leasing – co to jest?

Leasing to forma finansowania inwestycji, dzięki czemu istnieje możliwość użytkowania danego przedmiotu bez konieczności jego zakupu. Aby było to możliwe, każda ze stron musi podpisać umowę cywilnoprawną zawieraną pomiędzy leasingodawcą, czyli finansującym i leasingobiorcą, czyli korzystającym z danego dobra materialnego. W zależności od potrzeb i wyboru firmy leasingowej, przedmiotem umowy może być niemal wszystko – zarówno rzeczy nowe, jak i te używane. Oferty dostępne na rynku są bardzo szerokie, a do najpopularniejszych przedmiotów branych w leasing można zaliczyć:



samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe,

maszyny (np. wózek widłowy),

nieruchomości (np. lokale usługowe, magazyny),

sprzęt biurowy (komputery, drukarki).

Jeśli mowa o leasingu, to warto wspomnieć o mniej znanej i rzadziej wykorzystywanej możliwości, ale również dostępnej w ofercie rynkowej. Jest to leasing pracowników. Na czym to polega? Przedsiębiorca może wynająć pracownika od agencji pracy tymczasowej, u której ten jest zatrudniony. Takie rozwiązanie sprawdza się zazwyczaj w takich sytuacjach, kiedy trzeba w krótkim czasie znaleźć osoby do pracy o odpowiednich kompetencjach. Leasing kilku pracowników na określony w umowie czas pozwala na wykonanie dużego nakładu pracy w dość krótkim czasie. Sprawdza się to również w sytuacjach, kiedy mimo stałej ilości obowiązków pojawiają się w firmie braki kadrowe z powodu zwolnień lekarskich czy różnego rodzaju urlopów.

Jak działa leasing samochodu?

Najpopularniejszym i najchętniej wykorzystywanym przez przedsiębiorców rodzajem leasingu jest leasing samochodów (nowych i tych już używanych). Jest to na tyle wygodne rozwiązanie, że firma może nieustannie korzystać ze sprawnych i coraz to nowszych pojazdów za jedynie drobną opłatą, bez konieczności wydawania kroci na zakup całej floty. Wynika to z tego, że umowa leasingu jest pośrednią formą między wynajmem auta, a kupnem jego na raty. Poprzez opłacanie comiesięcznej kwoty firma może korzystać z pojazdu na własność, zaś po ustaniu umowy istnieje możliwość wykupienia auta za ustaloną podczas sporządzania umowy kwotę (zazwyczaj jest to 1% wartości pojazdu). Takie rozwiązanie sprawdza się zarówno w mniejszych, jak i większych przedsiębiorstwach.

Jak to wygląda w praktyce? Faktycznym właścicielem samochodu wciąż pozostaje leasingodawca, który oddaje do użytkowania firmie pojazd za ustaloną kwotę (opłacaną w postaci miesięcznych rat). Obowiązkiem jest podpisanie umowy, co zazwyczaj następuje na okres 2-4 lat. Warto też zaznaczyć, że ogólna zasada takiej formy głosi, że wiek auta i okres leasingu nie mogą łącznie przekroczyć 8 lat.

Wzięcie samochodu w leasing możliwe jest od wspomnianych już wcześniej firm leasingowych (leasing pośredni) lub od dealerów samochodów (leasing bezpośredni). Jak można się domyślać, to ostatnie rozwiązanie jest o wiele bardziej korzystne pod względem finansowym, ponieważ sprzedawcy aut nie pobierają prowizji.

Leasing samochodu – o czym warto pamiętać?

Choć opisana forma leasingu samochodu może wydawać się niezwykle kusząca, to należy pamiętać, że na leasingobiorcę może czyhać kilka pułapek. O czym przede wszystkim warto pamiętać podczas podpisywania umowy? Radzimy upewnić się, jak bardzo zmieni się wysokość miesięcznej raty w przypadku podniesienia wysokości stóp procentowych, zwanych inaczej WIBOR. Jest to szczególnie ważne zagadnienie w dobie szalejącej inflacji. Takie informacje powinny być zapisane w ogólnych warunkach umowy leasingowej. Warto dokładniej przyjrzeć się tym ustaleniom bądź dopytać, ponieważ wiele firm leasingowych podnosi opłaty wraz ze wzrostem WIBOR, zaś w przypadku spadku stóp procentowych już nie opuszcza miesięcznych kosztów leasingu. Jak już wspominaliśmy, umowy zazwyczaj są podpisywane na okres 2-4 lat, dlatego dobrze jest ustalić warunki skrócenia bądź ich wydłużenia.

Warto pamiętać, że umowa jest ściśle uzależniona od przedmiotu umowy, w tym przypadku samochodu. Jeśli ten zostanie w trakcie użytkowania w jakikolwiek sposób zniszczony bądź nawet zniszczony, to podpisana umowa leasingu przestaje obowiązywać. Oczywiście zawsze opłacane jest dodatkowo ubezpieczenie pojazdu od wszelkich wypadków, ale jeśli odszkodowanie nie pokryje wszystkich szkód, to różnicę musi opłacić we własnym zakresie leasingobiorca.

Leasing konsumencki – co to takiego?

Przez długi czas z kuszącej formy leasingu mogli korzystać jedynie przedsiębiorcy, ale dzięki ustawie deregulacyjnej od 2011 roku również osoby fizyczne mogą skorzystać z takiej oferty. Leasing konsumencki (nazywany również prywatnym bądź osobistym) nie różni się w większym stopniu od tego tradycyjnego i niesie za sobą wiele zalet, ale też i wad. O czym należy pamiętać w przypadku leasingu konsumenckiego?

Większością formalności związanych z podpisaniem umowy zajmuje się firma leasingowa. Istnieje konieczność wykupienia ubezpieczenia samochodu, w tym AC i NNW, niekiedy również Assistance. Możliwość wyboru samochodów i motocykli spośród szerokiej oferty pojazdów nowych, jak i używanych. Rzeczywistym właścicielem pojazdu wciąż pozostaje firma leasingowa, z kolei klient może jedynie z niego korzystać. W przypadku uszkodzenia bądź kradzieży samochodu wygasa umowa leasingowa, zaś leasingodawca musi z własnej kieszeni opłacić pozostałą kwotę szkody, której nie pokryło ubezpieczenie. W przypadku leasingu konsumenckiego klient nie ma również możliwości skorzystać z ulg podatkowych, które są przewidziane dla przedsiębiorców.

