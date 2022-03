Ukraina zbiera pieniądze na armię. Będzie sprzedawać NFT

Aż 270 mln dolarów Ukraina zebrała emitując obligacje wojenne. Na dwa ukraińskie portfele kryptowalut tylko w osiem godzin darczyńcy wpłacili Bitcoiny, Ethereum i inne kryptowaluty o łącznej wartości 5,4 mln dolarów. Na tym jednak nie kończą się sposoby na zbieranie funduszy na walkę z Rosją.

Ukraina będzie sprzedawać NFT

W czwartek 3 marca wicepremier Ukrainy Mykhailo Fedorov poinformował, że Ukraina niebawem wyda NFT. – Wkrótce wydamy NFT, aby wesprzeć ukraińskie siły zbrojne. Nie mamy żadnych planów, aby emitować jakiekolwiek tokeny zamienne – poinformował wicepremier.

Na razie nie wiadomo, kiedy NFT stworzone przez Ukrainę trafią do sprzedaży.

