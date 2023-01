Polscy innowatorzy będą reprezentować nas na targach CES

Targi Consumer Electronics Show nie bez przyczyny nazywane są największymi w branży nowych technologii i elektroniki. To właśnie na tej imprezie najwięksi giganci co roku prezentują swoje najważniejsze premiery w swoich portfolio. Najbliższa edycja technologicznego show będzie miała miejsca w dniach 5-8 stycznia 2023, jak co roku w Las Vegas w Nevadzie. Polskim akcentem targów będzie obecność firmy Inuru, która pokaże swoją innowacyjną technologię drukowania światłem.

Drukowanie światłem technologią roku. Na czym polega?

Drukowanie światłem to pomysł genialny w swojej prostocie i otwierający drzwi zupełnie nowym możliwościom. Istotą idei jest umieszczanie na opakowaniach towarów etykiet, powstających z wykorzystaniem technologii OLED, czyli Organic Light Emitting Diode. Wykorzystuje ona diody elektroluminescencyjne (LED), wykonane ze związków organicznych. W dużym uproszczeniu drukowanie światłem to tworzenie podświetlanych etykiet, które mogą wyświetlać dowolne komunikaty, a przy okazji – reagować na dotyk.

– Wyobraź sobie, że masz tamę klejącą. I ona się świeci – tak jak lampa. To jest właśnie technologia OLED. To najcieńsza technologia świetlna, jaką możesz sobie wyobrazić. Nie działa jak dioda LED – to nie święcący się punkcik, ale cała powierzchnia. Dzięki temu możesz podświetlić co tylko chcesz – mówił Marcin Ratajczak, jeden z założycieli Inuru, w jednym z wywiadów.

Pomysł drukowania światłem bazuje na idei gospodarki obiegu zamkniętego i ograniczeniu wytwarzania produktów, które szkodzą planecie. Do produkcji nowatorskiej etykiety nie stosuje się metali ciężkich ani żadnych toksycznych dla środowiska substancji, a samo rozwiązanie jest trwałe i pozwala na wielokrotne wykorzystanie tego samego opakowania.

Inuru jest w stanie wydrukować OLED bez konieczności wykorzystywania jakichkolwiek przewodów, na dowolnym materiale, również cienkim jak papier czy folia. W przyszłości na ultracienkich nośnikach mają być też wyświetlane animacje i filmy, na przykład z informacjami dotyczącymi terminów ważności. Nadruki OLED mogą być stosowane na dowolnych powierzchniach, od paczki chipsów po pudełko leków. Minus? Jeden: technologia jest nietrwała, źle reaguje m.in. na powietrze. Nad tym jednak Inuru właśnie pracuje.

Projekt, który narodził się przy sushi. Kto za nim stoi?

Inuru od 10 lat dowodzą wspomniany Marcin Ratajczak i Patryk Barkowski. Panowie znają się od szkoły średniej, a historia ich współpracy mogłaby stanowić gotowy pomysł na scenariusz filmu.

Było tak: kiedy Patryk znudził się pracą w laboratorium, zadzwonił do Marcina z pomysłem na biznes. Ten prowadził akurat firmę sprzątającą i borykał się ze skutkami kryzysu gospodarczego, więc uznał telefon za znak. Co prawda początkowo zmieniali zdanie dotyczące tego, czym konkretnie mają się zająć, ale wkrótce podpowiedź przyszła sama – w postaci menu w jednym z berlińskich barów sushi.

Patryk, pracujący już wcześniej z warstwami organicznymi, które stosuje się w technologii OLED, zadał sobie pytanie, które stało się punktem wyjścia dla Inuru: co by było, gdyby foldery w restauracji mogły wyświetlać obrazy? Panowie uznali: „teraz albo nigdy” i zaczęli opracowywać swój pomysł. Team Inuru to dziś spory zespół – w jego skład wchodzi 16 osób z 9 krajów z całego świata.

Angelina Jolie i galaktyczne butelki z napojami. Tak branża przyjęła pomysł

Eksperci z branży są zdania, że pomysł Inuru to jeden z najważniejszych innowacji w świecie technologii. Skorzystała z niej już między innymi Coca-Cola, wygrywając swoimi „Galactic Bottles”, czyli butelkami z iluminacją od Inuru, prestiżowy konkurs Marketing Excellence Awards 2020.

Marcin Ratajczak docenia tę kolaborację. W jednym z wywiadów powiedział nawet, że dla niego (i pewnie dla wielu innych przedsiębiorców z całego świata), „praca z tak dużym podmiotem jest jak rola w filmie z Angeliną Jolie”. Zachwycony innowacją jest też między innymi prezes Instytutu Lema, dr Maciej Kawecki, który w sierpniu 2022 roku na swoim Twitterze opublikował poświęcony jej post.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 r. redakcja „Wprost” przyznała Inuru nagrodę Innowatory Wprost w kategorii „Dobre geny innowacji”.

Consumer Electronics Show 2023. Na te premiery czeka świat

Na styczniowych targach znane na całym świecie marki pokażą innowacyjne koncepty, nad którymi designerzy, programiści i inżynierowie pracowali przez ostatnie lata. Wiadomo, że światło dzienne ujrzy w Las Vegas między innymi Peugeot Inception Concept czy nowy model gogli VR do konsoli PlayStation. Marka Inuru będzie miała więc znakomite towarzystwo.