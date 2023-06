Polska „odebrała” fabrykę Intela Włochom? „Projekt nie był proponowany innym krajom”

Intel zapowiedział dziś budowę zaawansowanego zakładu produkcji elektroniki we Wrocławiu. Wcześniej amerykańska firma mówiła jednak o planach budowy podobnej placówki we Włoszech. Co mówią o tym Amerykanie?

Podczas piątkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki i szef Intela Pat Gelsinger wspólnie zapowiedzieli przełomową inwestycję we Wrocławiu. Amerykanie zainwestują blisko 19 mld złotych w zakład, który będzie kluczowy dla produkcji elektroniki w całej Europie. Uważni obserwatorzy rynku pamiętają zaś, że w 2022 r. mówiono o bardzo podobnym zakładzie integracji i testowania półprzewodników, który miał powstać we Włoszech. Czy Amerykanie zrezygnowali z tego projektu i ostatecznie postawili na Wrocław? Szef Intela w Polsce – projekt we Wrocławiu niezależny od Włoch Wprost.pl bezpośrednio zapytał o tę kwestię przedstawicieli firmy Intel. Choć przedsiębiorstwo nie zdradza wszystkich szczegółów, to wydaje się wyraźnie oddzielać inicjatywy w obu państwach. – Polski projekt nie był zaproponowany w żadnym innym kraju europejskim, na przykład we Włoszech. Intel oczywiście rozważał inne możliwości inwestycyjne w różnych krajach Europy – mówi nam Michał Dżoga, country menedżer Intela w Polsce.



Szef rodzimego oddziału spółki dodał jednocześnie, że Intel nie ma dziś nic do ogłoszenia w sprawie możliwej włoskiej placówki firmy. Intel ogłasza zakład elektroniczny we Wrocławiu – to inwestycja warta 19 mld zł Jak pisaliśmy we Wprost.pl, nowy zakład integracji i testowania półprzewodników Intela powstanie nieopodal Wrocławia. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4,6 mld dolarów, czyli w przeliczeniu ok. 18,7 miliarda złotych. Zakład stworzy aż 2 000 miejsc pracy w samej firmie Intel, nie licząc tysięcy dodatkowych etatów u zewnętrznych dostawców oraz kilku tysięcy stanowisk związanych z budową zaawansowanego budynku. Placówka stanie się kluczową częścią infrastruktury Intela w całej Europie. Produkowane w Irlandii i zakładzie planowanym w niemieckim Magdeburgu tzw. wafle krzemowe będą przybywać do Wrocławia. Na miejscu będą rozcinane na pojedyncze jednostki, testowane i integrowane w ostateczny produkt. Z polskiego zakładu trafią już do klientów końcowych. Czytaj też:

