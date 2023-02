20 mln oszukanych w Google Play. Uważajcie na fałszywe aplikacje i trojany

Specjaliści firmy Dr. Web, dostarczającej antywirusa o tej samej nazwie, opublikowali najnowszy raport dotyczący zagrożeń w sklepie z aplikacjami Google Play Store. Najpopularniejsze są oszustwa pieniężne, ale nie brakuje też trojanów i innego złośliwego oprogramowania.

Aplikacje do liczenia kroków – uwaga na oszustwa w Google Play

Obecnie największą plagą wydają się aplikacje dające użytkownikom pozorną możliwość zadbania o zdrowie i zarobienia pieniędzy. Jak się okazuje, są to jednak oszustwa. Twórcy nakłaniają użytkowników do osiągania celów i wyświetlania reklam, co pozwala im zbierać punkty. Obiecuje się im, że po uzbieraniu konkretnych sum będą mogli wymienić punkty na gotówkę i wypłacić ją z aplikacji.

To jest już jednak znacząco utrudnione i na przykład związane z obejrzeniem dziesiątek reklam, nadal bez możliwości wypłaty. W końcu deweloperzy usuwają zaś jakąkolwiek możliwość wypłacenia środków z kodu programu, zgarniając zyski z wyświetlonych uczestnikom reklam.

Największa na liście jest aplikacja Lucky Step – Walking Tracker, pobrana już ponad 10 milionów razy. WalkingJoy pobrało zaś przeszło 5 milionów osób. Lucky Habit: health tracker także znalazło powyżej 5 milionów ofiar. Łącznie to już ponad 20 milionów użytkowników, którzy dali się nabrać.

Trojany w Google Play Store – te aplikacje należy usunąć

Nadal popularne są też wirusy Joker i Harly. Najnowsza lista trojanów w Google Play Store od ekspertów Dr. Web przedstawia się następująco:

Golden Hunt (100 000 pobrań)

Reflector (100 000 pobrań)

Seven Golden Wolf blackjack (100 000 pobrań)

Unlimited Score (50 000 pobrań)

Big Decisions (50 000 pobrań)

Jewel Sea (10 000 pobrań)

Lux Fruits Game (10 000 pobrań)

Lucky Clover (10 000 pobrań)

King Blitz (5 000 pobrań)

Lucky Hammer (1 000 pobrań)

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, złośliwe programy Joker i Harly mogą sporo namieszać w naszym telefonie. Wirusy są przeznaczone do kradzieży danych, m.in. przejmowania naszych kontaktów czy czytania poczty e-mail, wiadomości SMS lub konwersacji na komunikatorach. Malware potrafi również włączyć usługi premium i nabić nam wysoki rachunek telefoniczny.

