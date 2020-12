Awaria Messengera. Nie działa wysyłanie i odbieranie wiadomości

Po godz. 10 w czwartek wiele osób zaczęło się uskarżać na problemy z działaniem Messengera Facebooka. Aplikacja do komunikowania się wykazuje, jakoby użytkownicy nie mieli połączenia z internetem, szwankuje, a wiadomości nie docierają do adresatów. Dotyczy to zarówno mobilnej aplikacji, jak i Messengera w wersji na przeglądarki.

Jak wynika ze strony downdetector.com, pierwsze symptomy problemów z Messengerem wystąpiły już po godz. 9. Przed godz. 12 raportowano już blisko 10 tys. razy o problemach.

Wygląda na to, że to nie problemy z internetem, jak mogli sądzić na początku użytkownicy, ale coś jest nie tak z Messengerem. Około 90 proc. zgłaszanych awarii dotyczy właśnie „wysyłania lub odbierania wiadomości”.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa awaria, ani co ją wywołało. Co ważne: sam Facebook działa normalnie.

