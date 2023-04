Bard AI napisze kod za programistę. A potem mu to wytłumaczy

Choć Bard AI nie jest tak popularny jak ChatGPT, to Google co i rusz goni swojego głównego rywala. Niedawno spółka dodała do narzędzia funkcje dla programistów, związane z pisaniem i tłumaczeniem kodu.

Bard i programowanie – AI napisze kod i go wytłumaczy

„Odkąd wprowadziliśmy Bard AI i pozwoliliśmy wam współpracować z generatywną sztuczną inteligencją, dodanie kodowania było jedną z najczęściej wymienianych próśb” – zaznacza w oficjalnym wpisie Paige Bailey, menedżerka produktu generatywnego AI w Google.

W najnowszej aktualizacji Bard AI zyskał więc możliwość pisania kodu. Dodano wsparcie dla ponad 20 języków programowania, w tym najpopularniejszych narzędzi jak C++, Go, Java, Javascript, Python czy Typescript.

Co więcej, linijki napisane przez AI w Pythonie można bezpośrednio zaimportować do usługi programistycznej Google Colab. Nie trzeba nawet klikać „kopiuj-wklej". Bard pomoże też w pisaniu skryptów w Arkuszach. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej.

Bard AI nauczy cię programowania? Tak i nie

Sztuczna inteligencja Google'a może też bowiem stać się nauczycielem programowania. Barda można na przykład poprosić o wyjaśnienie kodu zawartego w danym repozytorium GitHuba. Można też wkleić do narzędzia fragment kodu z prośbą o rozjaśnienie jego działania.

Dla programistów nieoceniona może się okazać funkcja naprawy bugów. AI ma bowiem sprawnie wykrywać błędy w kodzie i poproszony samodzielnie próbować naprawić dany problem.

Google jednocześnie ostrzega, że Bard AI nadal jest w fazie testów. Firma przypomina, że AI nadal może z pełnym przekonaniem serwować użytkownikowi nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje. Także w przypadku programowania kod może nie spełniać wymagań, nie być kompletny bądź działać zupełnie nieoptymalnie.

Spółka rekomenduje więc by zawsze sprawdzać wyniki kodowania AI i samodzielnie testować kod na różne sposoby. Jak więc użyteczny jest bard jako narzędzie nauki programowania? To dopiero się okaże.

