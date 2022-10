Nowy Huawei Watch D już w naszych rękach. Polska premiera tuż za rogiem

Przy okazji wrześniowej premiery telefonów Nova 10 zaprezentował też Europie nowego smartwatcha Huawei Watch D. Ten wyraźnie skupia się na aspekcie medycznym, oferując unikalny sposób mierzenia ciśnienia i inne funkcje jak EKG.

Polska premiera urządzenia zbliża się wielkimi krokami. Redakcja Wprost.pl otrzymała zegarek do testów, a producent przy okazji przypomniał o kluczowych funkcjach nowego urządzenia. Czego się spodziewać?

Huawei Watch D zmierza do Polski – smartfon stawia na zdrowie

Huawei Watch D to zegarek o prostokątnej kopercie mieszczącej 1,64-calową matrycę AMOLED. Ekran ma rozdzielczość 456 x 208 pikseli i zagęszczenie na poziomie 326 PPI.Wyświetlacz jest stworzony z odpornego szkła szafirowego, a od spodu znajdziemy 5 różnych czujników, w tym optyczny miernik tętna 8 PD.

Zegarek jest też wodoodporny w normie IP 68. Jak zwykle w smartwatchach Huawei bateria ma starczyć na długo, bo na ok. tydzień pracy przy normalnym użytkowaniu.

Smartwatch przekonuje do siebie m.in. funkcją bardzo dokładnego mierzenia ciśnienia krwi. Firma zdecydowała się tu zastosować nową technologię nadmuchiwanego paska zegarka. Nieco przypomina on klasyczny mankiet, używany w nadgarstkowych miernikach klasy medycznej. Pasek jest dwuwarstwowy, przez co na mniejszych nadgarstkach wydaje się jednak dość masywny.

Inna ważna funkcja urządzenia to pomiar EKG, co można zrobić przez przytknięcie palca do dolnego przycisku zegarka. Badanie przesiewowe wykrywa objawy migotania przedsionków, które może prowadzić do udaru, a nie ma większych objawów w codziennym życiu.

Kolejną opcją kontroli zdrowia jest pomiar temperatury skóry (który jednak jest poglądowy, bo nie mierzy właściwej temperatury ciała). Standardem w branży jest już zaś oferowany i w tym przypadku pomiar nasycenia krwi tlenem (SpO2), tętna i podobnych parametrów.

Co ważne, smartwatch zyskał już certyfikat urządzenia medycznego na poziomie europejskim. Producent zapewnia zaś, że uzyskanie odpowiedniego certyfikatu w Polsce to jedynie kwestia czasu.

Huawei Watch D – inne funkcje smart smartwacha

Poza powyższymi, nowy smartwatch od Huawei wyposażony jest też w wiele funkcji sportowych. Do dyspozycji mamy więc ponad 70 trybów do mierzenia (część jest wykrywana automatycznie), a zegarek wyposażony został też w dokładną lokalizację GNSS (GPS, GLONASS i podobne) – przydatną przy biegach, kolarstwie czy w górach.

Na pokładzie mamy też określanie czasu regeneracji po treningu, czasu i jakości snu, poziomu stresu, liczby wykonanych kroków i podobnych przydatnych zestawień. Zegarek oferuje też nam podpowiedzi dotyczące zdrowych nawyków.

Wszystkie funkcje współpracują oczywiście z telefonem, na którym musimy zainstalować aplikację Huawei Health. To znany już od lat na rynku „zdrowotny kombajn”, który oferuje jedno miejsce do weryfikacji pomiarów, planowania treningów, wykrywania aktywności fizycznej i tak dalej.

Dokładna data premiery i ceny urządzenia w Polsce pozostają jak na razie tajemnicą. Firma już wcześniej ogłosiła jednak, że sugerowana cena detaliczna Watch D dla Europy to 449 euro (w przeliczeniu byłoby to ok. 2 168 zł) W najbliższym czasie możecie się zaś spodziewać pełnej recenzji urządzenia na Wprost.pl.

Czytaj też:

Huawei Mate 50 Pro to kolejny tytan fotografii. Oto, co potrafiCzytaj też:

Huawei będzie nasłuchiwać Puszczy Białowieskiej. Zapowiedziano ciekawy projekt