Latające taksówki w Chicago. Na lotnisko w 10 minut zamiast godziny

Ekologiczne, ciche i w konkurencyjnych cenach – takie mają być podniebne taksówki zmierzające do Chicago. Jak mówią pomysłodawcy, podniebne przewozy mają być rozwiązaniem słabej komunikacji w kluczowych miejscach miasta. Zaczną od lotniska.

Podniebne taksówki dowiozą mieszkańców Chicago na lotnisko

Inicjatywa jest owocem współpracy znanego przewoźnika lotniczego United Airlines oraz startupu specjalizującego się w powietrznej mobilności – Archer Aviation.

Podniebne taksówki Archera to elektryczne pojazdy pionowego startu (eVTOL) o nazwie Midnight. Mają one już niedługo posłużyć podróżnym śpieszącym się na lotnisko międzynarodowy port lotniczy Chicago-O'Hare.

Zwykle prawie 39 kilometrów trasy ze śródmieścia metropolii na lotnisko zajmuje taksówkom około godziny – i to jeśli nie ma zbyt dużych korków. Pociągiem jest jeszcze gorzej, bo trzeba się liczyć ze stratą około 75 minut.

W centrum znajduje się jednak niewielki port przeznaczony jedynie dla helikopterów. Trasa między Vertiport Chicago a O'Hare latającą taksówką ma zaś zajmować jedynie 10 minut.

United Airlines początkowo planują tylko jedną trasę na lotnisko. Stopniowo firmy chcą jednak rozwijać usługę, udostępniając przeloty w coraz to nowych dzielnicach Chicago. Zanim to się stanie musi jednak minąć trochę czasu. Start usługi zapowiadany jest na 2025 rok.

Archer Midnight – co potrafi latająca taksówka?

Midnight także jest niczego sobie sprzętem. Pojazd zasilany jest sześcioma bateriami, które dają moc silnikom elektrycznym podłączonym do 12 wirników. Latająca taksówka przeznaczona jest do przewozu czterech pasażerów jednocześnie, piąte miejsce zajmuje pilot.

W powietrzu ogromny dron może rozwijać prędkość przekraczającą 240 km/h i może przelecieć ok. 160 km bez ładowania. Maszyna jest jednak zoptymalizowana do wykonywania krótszych „skoków” – od 30 do 80 kilometrów.

United już wcześniej zapowiedziało, że niezależnie zamierza zakupić 200 Midnightów od Archera i wdrożyć je do działalności firmy w wielu regionach Stanów Zjednoczonych.

