Magda Gessler szokuje cenami pączków. Klienci przecierają oczy ze zdziwienia

Niecodzienna sytuacja przed znaną stołeczną cukiernią. Sytuacja niczym wprost wyjęta z kadru filmu osadzonego w realiach II Rzeczypospolitej, kiedy na ciastka i pączki znanych restauratorów mogły pozwolić sobie nieliczne osoby. Wielu klientów zagląda przez szybę patrząc nie tylko na pączki, ale też ich cenę. A ta szokuje.

Jedni narzekają, inni niedowierzają i robią zdjęcia, by wysyłać znajomym. Nieliczni wchodzą do środka, by spróbować tych specjałów. – Kto to słyszał, by pączek kosztował 15 zł? – denerwują się kolejne osoby odchodząc z niesmakiem.

Pączki niczym wyroby premium, tylko dla wybranych

Spacerując po Warszawie można zauważyć podobne obrazki. Pączki w cenie 15 zł oferuje Magda Gessler, która od lat – co wyraźnie podkreśla – stawia na ich jakość. Słynna restauratorka, często też powtarza, że jakość musi kosztować.

Z tego powodu niemal corocznie, tuż przed tłustym czwartkiem (w tym roku wypada 16 lutego) jest bohaterką w nagłówkach artykułów. Celebrytka potrafi jednak dolać oliwy do ognia, ściągając przy tym wymagających i stałych klientów do siebie.

– „Zapraszamy na tradycyjne, prawdziwe faworki oraz obłędne pączki, których nie da się zapomnieć” – taki wpis jest na stronie restauracji Magdy Gessler. W dalszej części wpisu stara się wyjaśnić, dlaczego jej wyroby muszą tyle kosztować.

– „To, co wyróżnia pączki U Fukiera to wilgotne ciasto bogate w wysokiej jakości produkty, prawdziwe masło i wiejskie żółtka z dodatkiem aromatycznej pomarańczowej skórki oraz wypełnienie domowymi konfiturami” — czytamy. Jak podsumowuje portal Onet w poprzednich latach pączki od znanej restauratorki też nie należały do tanich, mimo iż nie było tak wysokiej w kraju inflacji z jaką mamy do czynienia obecnie.

Taniej już było, pączki będą smakołykiem od święta

W 2021 roku za pączka z konfiturą malinową lub wiśniową w restauracji "U Fukiera" trzeba było zapłacić 8 zł. Jeszcze droższe były przysmaki firmowane nazwiskiem Magdy Gessler w cukierni "Słodki Słony". Dwa lata temu kosztowały 11 zł.

A jak kształtowały się ceny w zeszłym roku? Za pączka "U Fukiera" trzeba było zapłacić 13 zł. Z kolei w "Słodkim, słonym" pączek kosztował wówczas 15 zł. Biorąc pod uwagę wysoką inflację w tym roku podwyżka wyniosła kolejno 2 i 3 zł. Ceny byłyby zapewne wyższe, ale jak zauważa wielu klientów, obecne pączki są nieco mniejsze niż dawniej.

Faworki to rarytas, tylko patrzeć czy będą sprzedawać na sztuki

Znacznie drożej zapłacimy za to za faworki. Niewielkie, bo 200-gramowe opakowanie tych specjałów kupimy już za 38 zł. Kupując faworki dla całej rodziny za kilogram trzeba zapłacić 190 zł. W zeszłym roku małe opakowanie kosztowało 30 zł, kilogram faworków – 150 zł. Klienci nie dowierzają, niektórzy przecierają oczy ze zdziwienia. – „Cena szok” – pisze jedna z internautek. – Chyba sama upiekę – dodaje druga.

