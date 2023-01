14. emerytura zostanie na stałe? Jest jasny przekaz z ministerstwa

Rekordowa waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku i ustanowienie 14. emerytury jako świadczenie stałe. Emeryci mogą spodziewać się w nadchodzących tygodniach wielu dobrych informacji.

14. emerytura także w 2023 roku

Już w grudniu 2022 roku wiceminister rodziny i polityki społecznej zapewniał, że 14. emerytura zostanie wypłacona także w 2023 roku.

– Projekt ustawy w sprawie 14. emerytury będzie gotowy w styczniu, a do marca go przyjmiemy – powiedział Stanisław Szwed w rozmowie z „Super Expressem”.

14. emerytura prawdopodobnie zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września, tak jak to miało miejsce w tym roku. Świadczenie będzie miało wysokość emerytury minimalnej (w przyszłym roku będzie to prawdopodobnie 1588 zł), ale nie wszyscy otrzymają je w pełnej kwocie. Według dotychczasowych zasad na „czternastkę" w wysokości minimalnej emerytury mogli liczyć ci, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto, dla pozostałych przewidziano zasadę „złotówka za złotówkę", co oznacza, że dodatku nie otrzymują seniorzy z emeryturą na poziomie 4500 zł brutto.

14. emerytura zostanie na stałe

Teraz dowiadujemy się jednak, że prace nad 14. emeryturą obejmują jednak dużo ważniejszy wątek. Jak dowiedzieliśmy się od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w resorcie trwają prace „mające na celu wprowadzenie corocznej wypłaty 14 emerytury”.

„Obecnie nie przewiduje się dodatkowej waloryzacji świadczeń w 2023 r. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej prowadzone są prace analityczne i koncepcyjne mające na celu wprowadzenie corocznej wypłaty 14 emerytury” – czytamy w informacji dla „Wprost”.

