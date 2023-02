To nie jest fejk, masło kosztuje 2,99 zł. Te sklepy przebiły Lidla i Biedronkę

Klienci nie dowierzali w to, co się obecnie dzieje w marketach. Wielu przecierało oczy ze zdumienia i dzwoniło do znajomych. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia tańszego masła. Internauci sądzili, że to fejk. Nikt nie pamięta, kiedy to masło kosztowało 2,99 zł. za kostkę.

Ruszyła wojna cenowa na masła. Największe sieci marketów obniżają ceny

Jako pierwsza zareagowała Biedronka, sieć tnie ceny masła nie tylko w promocji. Niższe ceny spodobały się klientom. W zeszłym tygodniu można było kupić masło w promocyjnej ofercie poniżej 5 zł. Jego cena 4,79 zł za kostkę była dostępna dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji tej sieci w telefonie.

Warunkiem był zakup minimum trzech kostek tego produktu. Były też ograniczenia, w tej cenie można było nabyć maksymalnie tylko sześć sztuk masła.

Regularne ceny masła odstraszały wielu klientów, dlatego i tutaj największa ogólnopolska sieć dyskontów wprowadziła nowe cenniki. Sprawdzamy, jak to wygląda na sklepowych półkach. Obniżki są, ale hitu nie ma.

Obniżono regularną kostkę Masła Polskiego (200 g) z dotychczasowej ceny 8,47 zł na 7,99 zł. Tańsze o złotówkę jest także masło osełkowe Mleczna Dolina (300 g). Zamiast 10,99 zł jest teraz nowa cena 9,99 zł. Z kolei mniejsze opakowanie (200 g) kosztuje obecnie 6,99 zł zamiast dotychczasowej ceny 7,99 zł.

Lidl zapowiada wielką obniżkę cen masła. Produkty są znacznie tańsze

"Wielkie obniżki cen masła" – zapowiada w swojej gazetce sieć marketów Lidl. Najtańsze masło śmietankowe Pilos (200 g) jest w cenie 4,99 zł. Sieć obniżyła też inne masła tego samego producenta.

Za produkt ekstra (200 g) trzeba teraz zapłacić 5,79 zł, a za cena masła ekstra bez laktozy (200 g) wynosi 6,99 zł. W takiej samej cenie 6,99 zł jest Masło Polskie (200 g). Najdroższa jest Osełka Pilos (300 g), tu cena wynosi 9,99 zł.

Kaufland przebija wszystkich. Klienci nie dowierzali, że masło może być tak tanie

To jednak nic w porównaniu z najnowszą ofertą sieci Kaufland, który z kretesem przebił aktualne oferty Biedronki i Lidla. W czwartek i piątek (2-3 marca) markety zaoferowały klientom promocyjną cenę, niższą o 50 proc. od dotychczasowej.

Regularna cena Masła Ekstra z Łukowa (200 g) spadła z 5,99 zł do 2,99 zł za sztukę.

Sklepy tej sieci przeżywają oblężenie. Zainteresowanych promocją i jest wielu kupujących. – „Mogą oni nabyć maksymalnie sześć sztuk na osobę i paragon” — informuje portal wiadomoscihandlowe.pl. – „Co dalej” ? – pytają klienci. Chcą wiedzieć, czy masło będzie jeszcze tańsze, czy to tylko kwestia czasowych promocji.

Sprzedaż masła spadła, dlatego ceny są niższe. Klienci kupowali tańsze odpowiedniki

Eksperci przekonują, że obecne ceny masła są wynikiem odwrócenia sytuacji podażowej na rynku Unii Europejskiej. W pierwszej połowie zeszłego roku unijna produkcja zmniejszyła się o 2 proc. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie 2022 r., kiedy odnotowano już wzrost przekraczający 3 proc. Ale to nie jest jedyny powód niższych cen masła.

Na zmiany po stronie podaży nałożył się też mniejszy popyt. Zdaniem ekspertów wysokie ceny masła w warunkach wysokiej inflacji spowodowały jego mniejsze spożycie. Klienci wybierali tańsze odpowiedniki roślinnych tłuszczów do smarowania czy też decydowali się na miksy tłuszczowe — informuje portal.

