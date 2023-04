Aż dwie niedziele handlowe w kwietniu. Kiedy zrobimy zakupy?

Przychodzimy z dobrymi informacjami na kwiecień, dla wszystkich osób, które najchętniej robią zakupy w weekendy. Oczywiście, to, że chcemy iść do sklepu w niedzielę, nie zawsze wynika z upodobań, czasem zwyczajnie w tygodniu brakuje nam czasu. Niestety największe i popularne markety zwykle otwarte są tylko do soboty, w tym miesiącu będziemy jednak mieli nieco lepszą sytuację.

W kwietniu aż dwie niedziele handlowe

Pomimo tego, że zakaz handlu w niedziele obowiązuje już od kilku dobrych lat, wielu z nas nadal ma trudność z zapamiętaniem, w które niedziele w roku sklepy są otwarte. Niestety liczba takich dni nie jest zbyt pokaźna. Do wyjątkowych miesięcy należy kwiecień. Oto w jakich nietypowych terminach zrobimy zakupy:

2 kwietnia: niedziela handlowa





30 kwietnia: niedziela handlowa

Polacy mogą być zadowoleni, że padło właśnie na te daty. Dzięki temu najpierw będziemy mieli więcej czasu na zrobienie zakupów przedświątecznych, a następnie na zrobienie zapasów tuż przed majówką. W niedziele handlowe otwarte będą bez wyjątku zarówno sklepy jak Biedronka, Lidl, Aldi czy Kaufland oraz mniejsze i lokalne typu Żabka.

Pomimo kilku dobrych wiadomości musimy zapamiętać, że w pozostałe niedziele, czyli: 9,16 i 23 kwietnia 2023 r. większość sklepów w Polsce będzie zamknięta. Wyjątkiem są sieci franczyzowe i własne, gdzie za ladą staje np. właściciel lub ktoś z rodziny.

Niedziele handlowe 2023

Jeśli jesteś ciekaw, kiedy są niedziele handlowe w 2023 roku, przypominamy, że łącznie zaplanowano ich tylko siedem. To niewiele, jednak nic nie wskazuje na to, by rząd miał załagodzić lub znieść dotychczasowe zasady. Mniejszy zakaz handlu w niedzielę obowiązuje jedynie w kwietniu i grudniu, a powodem są święta. Niedziela handlowa wypada też w styczniu, czerwcu i sierpniu.

Na całe szczęście, choć w niedziele niehandlowe zamknięta jest większość sklepów, ustawa przewiduje pewne wyjątki. Osoby, które potrzebują zrobić zakupy w ostatni dzień tygodnia, mają szansę korzystać z takich punktów jak chociażby stacje benzynowe – wiadomo, że dziś ich dostęp do asortymentu z wielu kategorii jest bardzo szeroki.

W każdą niedzielę bez problemu odwiedzimy też restauracje, kwiaciarnie, punkty pocztowe, sklepy na dworcach, piekarnie, cukiernie, punkty lecznicze dla zwierząt czy apteki. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie będą otwarte, ale zgodnie z prawem zakaz ich nie obowiązuje.

