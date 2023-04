Euro w Chorwacji. Co się zmieniło i co warto wiedzieć?

Aktualnie zajmujemy 6. miejsce na liście największych eksporterów na chorwacki rynek. Pozostaje więc pytanie, jak euro w Chorwacji zmieniło tamtejszy rynek? Co zrobić z kunami, które zostały po wakacjach w naszym portfelu? Czy kolejne wakacje w Chorwacji będą droższe?

Początki euro w Chorwacji

12 lipca 2022 roku Rada UE zatwierdziła wejście Chorwatów do strefy euro. Bez wymówek i ociągania przystąpiono do realizacji programu i już 6 dni później rozpoczęto produkcję chorwackich euro monet. 5 września, czyli po niespełna dwóch miesiącach, został wprowadzony obowiązek podawania cen w obu walutach (kunach chorwackich i euro). Ceny mają być prezentowane w ten sposób do końca 2023 roku. Wszystko po to, aby ułatwić konsumentom przeliczanie cen oraz ograniczyć ich zawyżanie przez np. właścicieli sklepów.

W pierwszych dwóch tygodniach stycznia w Chorwacji obowiązywał podwójny obieg, co oznacza, że można było płacić zarówno wspólną walutą, jak i chorwackimi kunami. Od 15 stycznia 2023 roku euro w Chorwacji stało się jedynym prawnym środkiem płatniczym. Teraz, wybierając się do Chorwacji i planując budżet, musimy pamiętać, aby wziąć pod uwagę aktualny kurs euro: https://internetowykantor.pl/kurs-euro/.

Co zrobić z kunami, które zostały w portfelu?

A co jeśli nadal jesteśmy w posiadaniu starej chorwackiej waluty? Możemy wymienić ją do końca roku 2023 po kursie ustanowionym przez Radę Unii Europejskiej, który wynosi 1 EUR = 7,53450 HRK.

Wymiany tej można dokonać w:

chorwackich urzędach pocztowych (Hrvatska pošta),

chorwackich bankach komercyjnych,

przedstawicielstwach Chorwackiej Agencji Finansowej (FINA).

Na wypadek gdyby zdarzyło nam się przegapić i tę możliwość, naprzeciw wychodzi Narodowy Bank Chorwacji, który umożliwił wymianę monet do 31 grudnia 2025 roku. W przypadku banknotów konwersja odbywać się będzie bezterminowo. Dodatkową opcją jest wymiana kun w pozostałych bankach centralnych strefy euro. Będzie ona możliwa od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku przy ograniczeniu 8000 kun dziennie na osobę lub transakcję.

Jak zmienił się chorwacki rynek po wprowadzeniu nowej waluty?

Zgodnie z wieloma raportami, przed 2023 rokiem ponad 50% chorwackiego handlu zagranicznego odbywało się w unijnej walucie. Jeszcze większy udział miały zagraniczne inwestycje czy przychody z turystyki. Euro w Chorwacji stanowiło ponad połowę bankowych depozytów czy wszystkich kredytów. Wydawać by się mogło, że przyjęcie wspólnej waluty będzie logicznym posunięciem i ułatwi życie Chorwatom.

Jednak po pierwszym miesiącu 2023 roku zdania wśród obywateli nadal są podzielone. Na blogach turystycznych możemy przeczytać, że zwłaszcza w czasie trwania podwójnego obiegu, nie zabrakło nieczystych zagrań np. próby płatności monetami o nominale 1 liry tureckiej (ok. 0,23 PLN), która jest podobna do 1 euro (ok. 4,70 PLN) lub podrobionymi banknotami. Dopiero po 14 stycznia społeczeństwo przestało traktować sklepy czy kawiarnie jako kantory, a właściciele i pracownicy mogli ponownie w 100% skupić się na swoich głównych obowiązkach.

Dodatkowo w sieci pojawiły się informacje o nagłych 50-80% podwyżkach cen. Jest to jednak sprzeczne z danymi o inflacji konsumenckiej za styczeń podawanymi przez Eurostat (12,5% r/r, 0,2% m/m). Podobne wskazania prezentuje raport Chorwackiego Biura Statystycznego. Wszechobecna obawa przed drożyzną jest poniekąd zrozumiała w dzisiejszych czasach, jednak każde nieuczciwe zawyżanie cen może być zgłoszone właściwym organom pod groźbą nałożenia grzywny, co ma służyć ochronie konsumentów.

Euro jedynym środkiem płatniczym

Proces wprowadzania euro w Chorwacji dobiega końca. Wybierając się w kolejną podróż do Chorwacji, pamiętajmy aby zabrać ze unijną walutę. W dobie globalnej inflacji, warto zwrócić uwagę na kurs euro, po którym dokonujemy jego zakupu. Warto wybrać najkorzystniejszą opcję, aby zaoszczędzić na wymianie PLN na EUR. Dobrym wyborem są kantory internetowe, które oferują szybką, bezpieczną i wygodną wymianę walut.