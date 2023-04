Ostatnie godziny na zrobienie przelewu. W święta system też „ma wolne”

Komu zależy na tym, by ważny przelew w najbliższych dniach trafił do odbiorcy, powinien go zlecić najpóźniej do godziny 16 w piątek – przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa. Później system też robi sobie wolne.

W święta nie tylko instytucje publiczne i sklepy pracują w zmienionych godzinach. Inaczej działać będzie także system Elixir, za pomocą którego realizowane są zlecenia przelewów. Płatności zlecone w piątek po godzinie 16.00 zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli we wtorek 11 kwietnia. Express Elixir działa przez cały czas W przypadku Euro Elixir – systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i transgraniczne) – przerwa w działaniu obejmie także piątek 7 kwietnia i poniedziałek 10 kwietnia, ponieważ w wielu krajach europejskich Wielki Piątek to tzw. bank holiday, czyli dzień wolny od pracy. Jeśli ktoś pilnie potrzebuje wykonać przelew, musi skorzystać z przelewu ekspresowego (Express Elixir). System działa w trybie ciągłym, także w weekendy i święta i obsługuje konta we wszystkich bankach. Rozliczenia w systemie Elixir realizowane są standardowo w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00. Odstępstwem od tego standardu są dni ustawowo wolne od pracy. Czytaj też:

