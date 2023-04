Polski Ład zniechęcił przedsiębiorców? Najgorsze dane od lat

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy mniejsza liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to wynik tego, że firmy zachęciły przedsiębiorców do przejścia na etat – czy raczej jednak wzrostu kosztów prowadzenia działalności. A może, i to całkiem prawdopodobne, jedno jest skutkiem drugiego. Faktem, o którym pisze „Rzeczpospolita”, jest to, że na koniec zeszłego roku 1,68 mln osób prowadziła działalność i opłacała składki ubezpieczeniowe.

To najniższy wynik od lat. Najbardziej liczba samozatrudnionych zmniejszyła się w pierwszym kwartale – o prawie 190 tys. osób. Nie wiadomo, czy aktywność biznesowa została zawieszona, czy zlikwidowana lub przekształcona.

Rozmówcy „Rz” zwrócili uwagę, że Polski Ład, choć reklamowany jako uproszczenie systemu, mógł wywołać u wielu jednoosobowych przedsiębiorców obawy o to, czy przy wystawianiu faktur na niewysokie kwoty prowadzenie działalności nadal ma sens. Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim zasad obliczania składki zdrowotnej.

Składki zdrowotne po nowemu

Przedsiębiorcy samodzielnie opłacają także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Do 2021 r. jej wysokość była ustalana ryczałtowo (jej podstawę stanowiło 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze gospodarki narodowej z IV kwartału), ale Polski Ład zmienił tę zasadę.

Teraz jednoosobowi przedsiębiorcy płacą składkę w wysokości 9 proc. od faktycznie uzyskiwanego dochodu. To ogromna różnica. Bankier wylicza, że w 2021 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 381,81 zł – a czego przedsiębiorca mógł odliczyć od podatku 328,78 zł. W związku z tym realna wysokość składki wynosiła 53,03 zł miesięcznie. W tym roku przedsiębiorca osiągający miesięczne dochody na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. (podstawa 3155,4 zł) zapłaci 381,81 zł miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązkowe składki przedsiębiorców w 2023 roku

W obliczu daleko idących zmian podatkowych część przedsiębiorców obawiała się także, że nie poradzi sobie samodzielnie z rozliczaniem, choć do tej pory nie sprawiało im to kłopotu. Zlecenie rozliczeń księgowej to koszt co najmniej 200 zł miesięcznie.

Obowiązkowe składki w 2023 roku wzrosły w stosunku do wcześniejszego. Pełne składki ZUS w 2023 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1316,54 zł + składka zdrowotna 2023, a z ubezpieczeniem chorobowym 1418,48 zł + składka zdrowotna 2023.

