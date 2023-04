Te banki wciąż mają oferty lokat na 8 proc. Stawiają dodatkowe warunki

Kilkanaście miesięcy czekaliśmy na informację o tym, że inflacja nareszcie zaczęła spadać. Wprawdzie malejący odczyt (16,2 proc. w marcu wobec 18,4 proc. w lutym) to raczej kwestia statystyki niż wynik tego, że ceny naprawdę spadły, niemniej zapanowało przekonanie, że teraz już inflacja będzie powoli, ale stabilnie, spadała. A skoro Rada Polityki Pieniężnej od października nie podnosi stóp procentowych, to banki nie widzą powodu, by podnosić oprocentowanie depozytów.

8 proc. to maksimum, które proponują banki

W kolejnych miesiącach oferta będzie się stawała coraz mniej atrakcyjna, więc jeśli ktoś ma zbędną aktualnie gotówkę albo trzyma pieniądze na nieoprocentowanym koncie, niech nie odkłada decyzji o założeniu lokaty.

Banki najbardziej hojne są dla nowych klientów lub klientów, którzy wnoszą nowe środki, czyli nadwyżkę ponad dotychczas posiadaną kwotę. Właśnie tacy klienci mogą liczyć na 8 proc. w skali roku w bankach: Bank Nowy, inBank, VeloBank, mBank, Nest Bank, PKO, Pekao, Citi Handlowy i Santander Bank.

W VeloBanku, inBanku i Banku Nowym nie trzeba mieć konta, by założyć lokatę. Należy jednak mieć świadomość, że promocyjne warunki obejmują najwyżej 6 miesięcy – po tym czasie pieniądze zostaną przeniesione na konto i jego właściciel będzie musiał zadecydować, gdzie je ulokować. Pieniądze z zakończonej lokaty przestają być „nowymi środkami”, więc kolejna lokata nie będzie już tak atrakcyjna.

Aby zawalczyć o oprocentowanie w wysokości 8 proc., po upływie jednej lokaty warto przenieść środki do innego banku, dla którego będą one nowymi środkami. Po zakończeniu kolejnej lokaty można wrócić do pierwszego banku, bo system odczyta pieniądze jako nowe środki – i tak w kółko.

Atrakcyjne lokaty z dodatkowymi warunkami

Ciekawą konstrukcję ma Moto Lokata w Toyota Bank. Na 9 miesięcy można zdeponować kwotę do 50 tys. zł, która oprocentowana będzie na poziomie 7,5 proc., a oprocentowanie składa się z 2 elementów: oprocentowania standardowego 6,0 proc. i premii 1,5 proc. Premia dot. wyłącznie klientów posiadających kredyt samochodowy w Toyota Banku na dzień założenia lokaty. Moto Lokata Plus w standardzie oprocentowana jest na 6 proc., ale osoby, które na dzień założenia lokaty mają aktywną umowę finansowania samochodu w Toyota Banku i/lub Toyota Leasing Polska otrzymają dodatkowe 1,5 proc.

Również na 7,5 proc. oprocentowane jest Konto Oszczędnościowe Profit w Millennium. „Z oferty możesz skorzystać do 14 kwietnia 2023 r. (uruchomić 90-dniowy okres podwyższonego oprocentowania); oprocentowanie 7,5 proc. wymaga wykonania min. 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu” – czytamy w opisie.

Oferty na 7,5 proc. znajdziemy też w PKO, VeloBanku, Nest Banku, Banku Nowym.

