Biedronka, Lidl, Carrefour. Promocje na weekend 21-23 kwietnia

Biedronka, Lidl i Carrefour to tylko niektóre sklepy, które przyciągają specjalnymi ofertami. Każdego dnia serwują klientom wielkie obniżki i specjalne promocje przy kupnie większej ilości produktów. Sprawdźmy, do którego sklepu najlepiej udać się na weekendowe zakupy.

Biedronka dla ciała

Sklepy Biedronka oferują korzystną ofertę kosmetyków i artykułów higienicznych. Do soboty dwa płyny do płukania Coccolino kupimy za 12,99 zł od sztuki. To oszczędność nawet 14 zł.

Ponadto Biedronka wprowadziła specjalną promocję na zakup produktów do higieny jamy ustnej. Kupując trzy dowolne produkty, najtańszy z nich dostaniemy całkowicie za darmo. Skorzystać można także z 50-procentowej zniżki na kosmetyki marki Adidas.

Klienci Biedronki wiedzą, że zakupy z kartą Moja Biedronka oznaczają więcej promocji. Z kartą dwie litrowe butelki oleju rzepakowego Wielkopolski w specjalnej cenie – 15 zł. To oszczędność aż pięciu złotych. Biedronka nałożyła jednak pewne ograniczenie. W ciągu dnia można zakupić maksymalnie cztery opakowania tego produktu.

Nie tylko Biedronka. Tani weekend w Aldi

Aldi ma swój plan na oszczędzanie. Tylko w sobotę kupimy aż trzy produkty w wyjątkowych cenach. 16 procent taniej wyniesie nas ser Królewski Sierpc — tylko 4,99 zł za opakowanie.

Oprócz tego promocją objęte jest masło extra Milsani oraz sok warzywny Dawtona. Za te produkty zapłacimy odpowiednio 6,49 zł oraz 1,49 zł za opakowanie. Aldi przygotowało również obiadową promocję na piątek.

Cena szpinaku rozdrobionego Agram została obniżona o 31 procent. Teraz opakowanie 450 gramów kosztuje 2,19 zł. Ze szpinakiem dobrze łączy się mięso, które również zostało rabatowane. Polędwiczki z piersi kurczaka Mięsne Specjały kosztują teraz tylko 8,99 zł. To aż 30 procent taniej.

W Aldi rabaty obowiązują także na chusteczki do higieny intymnej oraz papier toaletowy.

Jaja w Lidlu. Tylko w piątek

W sklepie Lidl jaja ściółkowe M lub L są do 40 procent tańsze. Oferta ta obowiązuje tylko 21 kwietnia i wyłącznie z aplikacją Lidl Plus. Do soboty natomiast obowiązuje zniżka na parówki z szynki premium Pikok. Przy zakupie trzech opakowań, jedno z nich dostaniemy gratis. Przez cały weekend natomiast obowiązywać będzie promocja na wszystkie mleka marki Pilos.

Ruszyła również specjalna oferta Lidlowej Super 5!, która obowiązuje do końca miesiąca. W ramach akcji za chleb żytni bez drożdży zapłacimy 2 zł. Za 5 zł natomiast kupimy sok 100% z pomarańczy premium z kawałkami miąższu. Sieć sklepów Lidl wprowadziła również rabat na wybrane wędliny Pikok Pure. Zapłacimy za nie jedynie 4 zł od opakowania.

Specjalne promocje w sklepach Leclerc

Nie tylko takie sklepy jak Biedronka czy Lidl oferują ciekawe promocje. Sklepy Leclerc przygotowały akcję zniżkową dla posiadaczy aplikacji Bonus Leclerc. Kupony upoważniają do kupienia kawy i wafelków w korzystnych cenach. Kawa mielona Tchibo Family przez weekend będzie tańsza o złotówkę. Za 28 sztuk Prince Polo zapłacimy natomiast tylko 14,89 zł.

Dodatkowo w aplikacji Bonus Leclerc pojawiły się specjalne kupony dla kobiet. Dzięki nim zaoszczędzą na zakupach takich produktów jak podpaski higieniczne czy tampony.

Wyjazd do Australii z Żabką

W aplikacji Żappka dostępny jest kolejny konkurs, tym razem we współpracy z Visa. Wystarczy zarejestrować w aplikacji swoją kartę Visa. Każda płatność w Żabce zamieni się w los, który weźmie udział w loterii. Wygrać w niej można wyjazd do Australii na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet FIFA 2023. Oprócz tego mamy szansę na zdobycie repliki oficjalnych piłek meczowych.

