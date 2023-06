Amazon szykuje rewolucję. Chce wprowadzić darmowy abonament komórkowy

Na rynku coraz głośniej robi się o darmowym abonamencie komórkowym od Amazona. Bezpłatna usługa miałaby dotyczyć wybranych klientów korzystających z płatnej subskrypcji Primie. Do tej pory na liście bonusów brakowało takiej atrakcji. Sprawdziliśmy, jakich zmian można się spodziewać.

Darmowy abonament telefoniczny w Amazon. Ma przyciągnąć klientów

Do tej pory wybór abonamentu telefonicznego zawsze wiązał się z kosztami. Często, zanim zwiążemy się umową z danym operatorem, sprawdzamy dokładnie warunki i wybieramy najbardziej opłacalną dla nas opcję. Niebawem może się okazać, że znane sieci jak T-Mobile, Plus czy Orange poczują na plecach oddech Amazona.

Światowe media obiega informacja, że klienci kont Amazon Primie, którzy płacą za nie 45 zł rocznie, będą mogli cieszyć się darmową telefonią komórkową. Na ten moment w ramach usługi korzystają z darmowych dostaw bez minimalnego limitu zakupów, biblioteki filmów i seriali serwisu streamingowego Prime Video, bonusów Prime Gaming oraz specjalnych promocji i wyprzedaży.

Szczegóły dotyczące darmowego abonamentu. To szykuje Amazon

Amazon poważnie myśli nad wprowadzeniem bezpłatnej usługi ogólnokrajowej telefonii komórkowej. Bloomberg donosi, że w tym momencie chce negocjować warunki m.in. z takimi firmami jak Verizon Communications, T-Mobile i Dish Network. Jeśli to się uda, będziemy mówić o prawdziwej rewolucji. W ofercie miałaby się pojawić tania opcja za 10 dolarów, a najlepsi klienci skorzystaliby z darmowej.

Do tej pory Amazon negocjował umowy m.in. z AT&T, te niestety nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Czy pozostali operatorzy będą bardziej skłonni na oferowanie cen hurtowych? To się okaże. Tego typu pomysł na pewno wywołuje niepokój na rynku telefonii. Jego realizacja spowoduje, że niektórzy na pewno przejdą do tańszej konkurencji.

Eksperci komentujący sprawę mówią, że oferta Amazona może okazać się niebezpieczna dla obecnych firm telekomunikacyjnych. Gdyby Prime Wireless stał się popularny i zaczął podbierać bazę klientów głównych operatorów komórkowych, ci straciliby pozycję na rynku. Jeśli Verizon czy T-Mobile oferują na co dzień opłaty od 60 dolarów, to opcja za 10 czy darmowa, byłaby mocno przyciągająca.

