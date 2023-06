Coraz więcej emerytów ze świadczeniami powyżej 7 tys. zł. To nie daje jednak powodów do zadowolenia

ZUS zaprezentował raport na temat wysokości świadczeń po waloryzacji w marcu 2023 roku. We wstępie napisano, że za sprawą rosnącej inflacji była ona w tym roku historycznie najwyższa. „Od marca br. emeryci i renciści dostali bowiem wypłaty wyższe o 14,8 proc. A najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosła do 1588,44 zł (z 1338,44 zł)” – czytamy w nim.

Zakończyła się waloryzacja emerytur

7 czerwca ZUS poinformował o tym, że zakończył proces waloryzacji rocznych: składek emerytalnych, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie.

– Te wskaźniki przekładają się na wysokość przyszłej emerytury. Do waloryzacji składek zapisanych na koncie i subkoncie osób ubezpieczonych w ZUS na 31 stycznia 2022 r. przyjęliśmy dwa wskaźniki: 114,40 proc. dla składek emerytalnych na koncie oraz 109,20 proc. dla środków na subkoncie – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Kapitał na kontach osób ubezpieczonych w ZUS zwiększył się tym samym o ponad 450 mld zł. Dla porównania – w ubiegłym roku było to niemal 281 mld zł.

Dane z waloryzacji rocznych będą w najbliższych dniach dostępne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zostaną one również uwzględnione w informacji o stanie konta ubezpieczonego według stanu na 31 grudnia 2022 r., którą ZUS przygotowuje co roku.

Rośnie liczba osób pobierających wysokie świadczenia

Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS otrzyma każda osoba urodzona po 1948 r., która choć przez krótki okres była objęta powszechnym systemem zabezpieczenia społecznego, a na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka.

Dzięki waloryzacji szczególnie wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł. W marcu 2022 r. wynosiła ona 108 tys., a rok później 258,8 tys. (wzrost o 139,6 proc.) – zauważa „Rzeczpospolita”.

Najwyższe świadczenie, jakie obecnie wypłaca ZUS, wynosi 43,412 zł brutto. Otrzymuje je mężczyzna, który przeszedł na emeryturę wieku 86 lat, po przepracowaniu 62 lat. Waloryzacja podniosła jego świadczenie o 5,5 tys. zł miesięcznie.

Jak podwyższyć emeryturę?

Jak mieć wyższą emeryturę? O sposobach piszemy tu. Najbardziej prozaicznym, ale skutecznym, jest wydłużenie aktywności zawodowej. Wstrzymanie się, chociażby o rok z decyzją o przejściu na emeryturę i dłuższe pozostanie na rynku pracy spowodować może, że nasze przyszłe świadczenie będzie wyższe o 10, a nawet o 15 proc. Tu znowu działa bowiem procent składany, który powoduje, że jeżeli decyzję tę odłożymy o 5, 6, czy 7 lat może okazać się, że nasza emerytura zostanie nawet podwojona. Oprócz procentu składanego wynika to także z dodatkowych, odprowadzonych składek, stosownej waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia, która przyjęta jest przez ZUS do obliczenia wysokości naszego świadczenia.

