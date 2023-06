Po których studiach zarabia się najwięcej? Ogólnopolski ranking

Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych – ELA (ela.nauka.gov.pl) to narzędzie, które ma pomóc studentom wybrać uczelnię i kierunek według kryterium najatrakcyjniejszej pensji. Pozwala śledzić losy ekonomiczne absolwentów wszystkich polskich szkół wyższych i wyciągać informacje o późniejszych zarobkach.

Jak rozumieć wyniki? „Wynagrodzenie absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania. Im większa wartość tym lepiej.

Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania” – czytamy w opisie.

Czego więc dowiadujemy się z najnowszej edycji raportu? Na najwyższe zarobki mogą liczyć absolwenci niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Executive Master of Business Administration (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). W pierwszym roku pracy wynoszą one 20 803,37 złbrutto. Na kolejnych miejscach znajdują się kierunki informatyczne z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wrocławskiego (niestacjonarne, II stopnia) oraz Politechniki Warszawskiej (niestacjonarne, II stopnia) i Gdańskiej (stacjonarne, II stopnia), których zarobki brutto wynoszą między14,7-16,5 tys. zł.

Trzeba tylko wziąć poprawkę na to, że studia MBA na Uniwersytecie Wrocławskim są przeznaczone dla osób, które mają co najmniej 5 letnie doświadczenie menedżerskie. Preferowani są dyrektorzy, menedżerowie, koordynatorzy projektów. W przeciwieństwie do większości absolwentów studiów magisterskich nie są to więc osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy, więc nie można zakładać, że wysokie pensje po ukończeniu studiów to zasługa wyłącznie uzyskanej tam wiedzy.

Najbardziej perspektywiczne kierunki humanistyczne, techniczne, rolnicze

Po których studiach humanistycznych absolwenci zarabiają w pierwszym roku najwięcej?

Najwyższe miejsce w rankingu dała historia sztuki na UW – 7992,94 zł brutto.

W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych najwyższe zarobki uzyskiwali absolwenci informatyki stosowanej na Politechnice Warszawskiej – 15 437,66 tys. zł,

W dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu – absolwenci pielęgniarstwa na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy – 9517,39 zł.

W dziedzinie nauk rolniczych – absolwenci leśnictwa z Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi – 8670,12 zł.

W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – absolwenci informatyki stosowanej na UJ – 16 517,93 zł.

W dziedzinie nauk społecznych – Executive Master of Business Administration.

W dziedzinie nauk teologicznych – absolwenci teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – 5476,56 zł.

W dziedzinie sztuki – absolwenci grafiki na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – 6204,71 zł.

