Przeciętne emerytury coraz wyższe. Pomogła rekordowa waloryzacja

Według najnowszych danych, które ZUS podał w poniedziałek, przeciętna emerytura wypłacana w marcu wyniosła 3 482,63 zł brutto, czyli ok. 2910 zł netto. To wzrost o prawie 600 złotych, w porównaniu do danych z ubiegłego roku.

Jak podaje ZUS, przeciętna emerytura wypłacana w marcu wyniosła 3482,63 zł brutto, czyli ok. 2910 zł netto. W marcu ubiegłego roku przeciętne świadczenie wynosiło 2 903,85 zł (2434 zł netto), co oznacza wzrost w ciągu roku o 578 złotych. Rekordowa waloryzacja W marcu emerytom i rencistom podniesiono świadczenia. Jak podaje ZUS, była to najwyższa waloryzacja w historii. „Od marca br. emeryci i renciści dostali bowiem wypłaty wyższe o 14,8 proc. A najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosła do 1588,44 zł (z 1338,44 zł)” – czytamy w raporcie. Dane z waloryzacji rocznych będą w najbliższych dniach dostępne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zostaną one również uwzględnione w informacji o stanie konta ubezpieczonego według stanu na 31 grudnia 2022 r., którą ZUS przygotowuje co roku. Rośnie liczba osób pobierających wysokie świadczenia Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS otrzyma każda osoba urodzona po 1948 r., która choć przez krótki okres była objęta powszechnym systemem zabezpieczenia społecznego, a na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka. Dzięki waloryzacji szczególnie wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 tys. zł. W marcu 2022 r. wynosiła ona 108 tys., a rok później 258,8 tys. Najwyższe świadczenie, jakie obecnie wypłaca ZUS, wynosi 43,412 zł brutto. Otrzymuje je mężczyzna, który przeszedł na emeryturę wieku 86 lat, po przepracowaniu 62 lat. Waloryzacja podniosła jego świadczenie o 5,5 tys. zł miesięcznie. Czytaj też:

Emerytury stażowe coraz bliżej. Eksperci krytykują