Rząd dofinansuje wycieczki młodzieży. Pomysł podoba się biurom podróży

Nabór na zgłoszenia i wypełnianie wniosków ruszył w poniedziałek 26 czerwca o godzinie 10 rano. Dofinansowania proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a po pieniądze mogą zgłaszać się organy publiczne i prywatne, które zlecą organizację specjalne wycieczki. Te w programie muszą mieć odwiedzenie miejsc ważnych ze względu na polską kulturę i historię.

Wnioskodawca jest obowiązany do powierzenia organizacji wycieczki profesjonaliście – podmiotowi zewnętrznemu wpisanemu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Rządowe dofinansowanie wycieczek. Biura zadowolone

Projekt rządowy został stworzony z myślą o młodzieży, a nabór do niego ma być prowadzony nieprzerwanie aż do wyczerpania środków finansowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło biurom podróży listę, na której znajdują się miejsca, które powinny być zawarte w planie zwiedzania. Ostatecznie mowa aż o kilkuset punktach w 24 krajach m.in. Albanii, Włoszech, Hiszpanii, Gruzji, Niemczech, Francji czy na Łotwie.

Przedstawiciele biur podróży są zadowoleni z pomysłu, choć zaznaczają, że woleliby jako branża być włączeni w proces konsultowania podobnych akcji na etapie ich projektowania, bo wtedy wszystko mogłoby wyglądać jeszcze lepiej. Prezeska oddziału turystyki dziecięcej i młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki Barbara Czerwińska-Albin skomentowała pomysł rządu w następujący sposób: „Z wielką radością przyjmujemy ministerialny program, po pierwsze pierwszy raz ministerstwo chce dofinansować wyjazdy zagraniczne młodzieży, a po drugie – co jest dla nas niezwykle istotne – wskazuje, że trzeba je powierzyć profesjonalnym organizatorom”.

W ramach wycieczek wiele atrakcji i oszczędności

Nowy program „Poznaj polskie ślady w Europie” pozwala sporo zaoszczędzić rodzicom młodych osób. Rząd dopłaca do wyjazdów grup co najmniej 20-osobowych i jest to aż 80 procent kosztów w wypadku wyjazdów trzydniowych do kwoty 45 tysięcy złotych. Kolejno przy czterodniowych – do kwoty 60 tysięcy złotych, a do pięciodniowych – do kwoty 75 tysięcy złotych.

Ostatecznie tylko 20 proc. kosztu wyjazdu musi pochodzić z wkładu własnego i mogą być to zarówno pieniądze zapewnione przez organ prowadzący wycieczkę lub wpłaty rodziców młodzieży, która się na wyjazdy zapisze.

Dotacja rządowa może być wykorzystana na koszty przejazdu, zakwaterowania, bilety wstępu, usługi przewodników, wyżywienie lub ubezpieczenie uczestników wyjazdu. A z wszystkiego mogą czerpać m.in. szkoły. Gdy wcześniej funkcjonował podobny program „Poznaj Polskę” przeznaczono na niego 180 mln złotych i skorzystało około miliona dzieci. Czy tym razem będzie podobnie? Wygląda na to, że tak. Zapowiada się naprawdę ciekawie.

Czytaj też:

Wypłaty 800 plus później niż zapowiadano? „ZUS dołoży wszelkich starań"Czytaj też:

PARP: Nowa perspektywa budżetowa to ogromny wachlarz możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich