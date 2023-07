Niebezpieczna substancja w chipsach z Lidla. Produkt wycofany ze sprzedaży

Wielu Polaków regularnie robi zakupy w Lidlu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że czasem na półki trafiają wadliwe towary, które szybko zostają wycofywane. Warto być na bieżąco i sprawdzić, czy nie kupiliśmy takich produktów. Ostatnio okazało się, że są nim chipsy.

Chipsy z Lidla znikają ze sklepów. GIS alarmuje

W chipsach sprzedawanych w Lidlu wykryto wysoki poziom akryloamidu. Mowa o związku, który powstaje m.in. podczas obróbki termicznej żywności przede wszystkim w czasie smażenia i pieczenia. Produkt teoretycznie powinien być zdrowy i ekologiczny, jednak rzeczywistość okazała się bardzo przykra. Naszemu zdrowiu zagraża żywność o nazwie Bio Organic, czyli Chipsy Warzywne z solą morską, Snack Day, 100 g z numerem partii C 110 086502.

Producentem chipsów jest Yellow Chips BV z Holandii zaś dystrybutorem Lidl sp. z o.o. sp. k – ul Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne. Z wyników badań Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że produkt nie powinien być przez nikogo spożywany, zaś Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego podkreślił, że chipsy mogą być zagrożeniem dla zdrowia konsumenta.

Produkt da się zwrócić bez paragonu

Lid po otrzymaniu przykrych informacji natychmiast rozpoczął wycofywanie produktu z półek. Warto zaznaczyć, że do tego momentu mogło go zakupić i zjeść wiele osób, z czego niektórzy wciąż mogą posiadać w domach nieotwarte opakowania – jeśli znajdziecie takie u siebie, możecie je oddać do sklepu nawet bez paragonu.

Jak podał GIS – organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z podmiotami prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitorują proces wycofywania. Na stronie inspektoratu pojawiły się też dokładne zdjęcia produktu, tak by nikt nie miał wątpliwości o jakiej żywności mowa.

Zjedzenie nadmiernej ilości akryloamidu wywołuje działanie neurotoksyczne, a długotrwały kontakt z nim może prowadzić do uszkodzeń układu nerwowego. Do przykrych objawów zaliczymy m.in. osłabienie, uczucie mrowienia i drętwienia kończyn oraz zaburzenia koordynacji ruchowej. Jeśli podejrzewasz, że mogło dość do zatrucia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

