Arbuz za 1,49 zł, a olej tańszy o 66 proc. To hity Biedronki na ten tydzień

Zaglądaliście już do Biedronki? Jeśli nie, my zrobiliśmy to za was i zdradzamy, że promocji nie brakuje. W tym tygodniu wieloma zniżkami objęte zostały popularne artykuły spożywcze. Za olej i arbuz zapłacimy o ponad 60 proc. mniej. O czym warto pamiętać?

Wyjątkowe promocje w Biedronce. Olej i arbuz za grosze

Wśród wielu hitów Biedronki naszą uwagę szczególnie zwróciła promocyjna cena wakacyjnego owocu. Mowa o arbuzie, który często orzeźwia Polaków latem. Choć zazwyczaj bywa dość drogi – zwłaszcza na straganach – to teraz w sklepach Biedronka kupimy go aż o 62 proc. taniej. Na kg wydamy jedynie 1,49 zł, zamiast – jak zwykle – 3,99 zł.

Klienci muszą wiedzieć, że oferta ważna jest od 24 do 26 lipca, dlatego zainteresowani muszą się pospieszyć – to ostatni moment na zakup. Promocja dotyczy zarówno arbuza premium na wagę jak i tego w wersji mini.

Drugim produktem, który wybieramy dość często, jest olej. Jego ceny w ostatnich czasach mocno szybowały w górę, dlatego każda promocja jest na wagę złota. Aktualnie za produkt marki Beskidzki w butelce o pojemności 1 l zapłacimy 5,99 zł – cena regularna wynosi 8,99 zł.

Olej rzepakowy kupimy taniej przy zakupie dwóch sztuk i z kartą Moja Biedronka – tylko wtedy drugi produkt będzie tańszy o 66 proc. Dyskont przypomina też o limitach – każdy klient ma szansę kupić dziennie maksymalnie 6 sztuk tańszego produktu.

To nie koniec hitów Biedronki na ten tydzień

Choć to wspomniane artykuły spożywcze zwracają szczególną uwagę, to Biedronka nie kończy na oleju i arbuzie. W tym tygodniu sieć sprzedaje również przecenione mleko marki Mleczna Dolina, lody Kaktus, kiełbasę Żywiecką, szynki z Krainy Wędlin czy parówki Berlinki. Co ważne, w wielu przypadkach za drugi produkt zapłacimy tylko złotówkę

Do największych atrakcji zaliczymy akcję promocyjną 2 +1 gratis, która dotyczy m.in. past kanapkowych marki Salaoto. Zaoszczędzimy też na wodzie Cisowiance w litrowych butelkach – są sprzedawane w ramach 8 + 4 gratis. Jeśli to dla was za mało sięgnijcie po gratisowe opakowania musów dla dzieci Gerber – dostępne w ramach 3+1 gratis. Macie już swoich faworytów?

