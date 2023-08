Pomidory były w marcu towarem luksusowym. Teraz kosztują dziesięć razy mniej

Drożyzna nie ustępuje. I dość mocno daje się we znaki. Drenuje portfele i coraz częściej zmusza do zaciskania pasa. Wiele osób, zanim dokona zakupów, sprawdza ceny w sklepach w poszukiwaniu promocji. I chociaż drożyznę widać na każdym kroku, to jednak można znaleźć miejsca, gdzie ceny warzyw i owoców, mogą pozytywnie zaskoczyć kupujących. Jeden z produktów kosztuje obecnie ponad dziesięć razy mniej, niż w marcu tego roku.

Lato odmieniło oblicze lokalnych bazarów. Sezon na polskie produkty sprawił, że ceny warzyw i owoców z tygodnia na tydzień są coraz niższe. Takie wiadomości, zwłaszcza w obliczu drożyzny, cieszą klientów. Wiele produktów można nabyć poniżej dziesięciu złotych za kilogram. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w lutym czy marcu tego roku, gdzie ceny importowanych produktów biły kolejne rekordy. Pomidory malinowe stały się wówczas towarem luksusowym. Nie wszyscy klienci mogli pozwolić sobie na ich zakup. W marcu pomidory malinowe były produktem luksusowym. Kosztowały krocie Najbardziej przecenione są pomidory malinowe. Na lokalnych bazarach można je nabyć już w cenie 5-6 zł/kg. To pięć, sześć razy taniej niż kosztowały pod koniec pierwszego kwartału tego roku. W tej samej cenie można nabyć ogórki długie. W marcu kosztowały 28 zł/kg. Jeszcze taniej jest w marketach. Dyskonty dość ostro rywalizują z lokalnymi bazarami, przełamując kolejne bariery cenowe. Na kolejną promocję zdecydowała się Biedronka. Ogólnopolska sieć dyskontów oferuje specjalne ceny na wybrane produkty. W tym tygodniu największym zainteresowaniem cieszą się pomidory malinowe w cenie 2,99 zł/kg. Na etykiecie podana jest poprzednia przekreślona cena 8,99 zł/kg. Rabat wynosi 66 proc. Klienci nie kryją zaskoczenia, wielu z nich nie dowierzało promocyjnej cenie. — Tak tanio nie było od wielu miesięcy — mówią zgodnie kupujący. Popularne warzywa szybko znajdują kolejnych nabywców. W niektórych sklepach produkt znikał z półek w ciągu kilku godzin, a sprzedawcy musieli donosić kolejne skrzynie z pomidorami. Jest dziesięć razy taniej niż w marcu. Pomidory błyskawicznie znalazły nabywców Jeszcze pod koniec lutego czy na początku marca — o czym informowaliśmy na łamach Wprost.pl — dyskont oferował ten sam produkt w cenie 24,99 zł/kg. To ponad dziesięć razy drożej niż obecnie. Później sytuacja zmieniała się niemal z każdym miesiącem. W maju za pomidory malinowe trzeba było zapłacić 18,99 zł/kg. Pod koniec miesiąca, gdy dyskont zaoferował promocyjną cenę 8,99 zł/kg, pomidory z tej odmiany stały się hitem sprzedaży. Podobnie jest i tym razem, ale obecna cena jest znacznie niższa. Biedronka oferuje w promocji nie tylko pomidory malinowe. Taniej, niemal o połowę, można nabyć także pomidory papryczkowe. Poprzednia przekreślona cena to 18,99 zł/kg, obecna 9,99 zł/kg. Rabatem 50 proc. objęte zostały nektarynki. Teraz można je nabyć w cenie 4,99 zł/kg. W tej samej cenie jest papryka czerwona na wagę. Tu rabat wynosi 50 proc. Przekreślone ceny znajdziemy również przy winogronach i borówkach amerykańskich. Za pierwszy produkt trzeba zapłacić 6,99 zł/kg zamiast 15,99 zł/kg. Z kolei borówki można nabyć z 61 proc. upustem. Zamiast 12,99 zł za opakowanie, teraz zapłacimy 4,99 zł. Czytaj też:

