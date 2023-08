Dotacje od Taurona na wymianę ogrzewania. Pieniądze dla mieszkańców kilku województw

Tauron prowadzi program dotacji na wymianę ogrzewania w domach jednorodzinnych. Można na ten cel otrzymać do 4400 zł bezzwrotnego dofinansowania – może to być nawet 100 proc. wartości inwestycji w domowe ogrzewanie o wyższej klasie efektywności energetycznej. Uczestnictwo w programie można łączyć z innymi formami wsparcia, np. dotacjami z rządowego programu „Czyste powietrze”.

Jak poinformował w środę Tauron, dotąd uczestnicy programu otrzymali łącznie ponad 1,6 mln zł dotacji, a do końca roku kwota wsparcia powinna wzrosnąć o kolejne ok. 900 tys. zł.

– Szacujemy, że do końca roku pula środków, jakie otrzymają uczestnicy programu +Ogrzej się z Tauronem+, sięgnie blisko 2,5 mln złotych – powiedział prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek.

Pompy ciepła: dlaczego warto?

W tym roku bezzwrotną dotację można otrzymać na pompę ciepła. W ubiegłorocznej edycji to właśnie dofinansowanie do tego urządzenia cieszyło się największym powodzeniem.

Przedstawiciele spółki przekonują w materiałach reklamujących dotacje, że pompy ciepła, których sprawność może sięgać nawet kilkuset procent, są najbardziej ekologicznym zastępstwem dla tradycyjnych pieców, tzw. kopciuchów. Wynika to ze stosunku energii dostarczonej przez pompę w postaci ciepła do energii wykorzystanej na pracę pompy w postaci prądu. Z danych wynika, że montaż pompy ciepła może aż trzykrotnie zwiększyć efektywność domowego ogrzewania.

W odróżnieniu od klasycznych kotłów na paliwa kopalne i biopaliwa, pompa ciepła oddaje kilka razy więcej energii w postaci ciepła, niż pobrała prądu. Może mieć sprawność np. 400 proc., co oznacza, że z 1 kW prądu powstają 4 kW ciepła (współczynnik COP 4). Jest to możliwe, gdyż energia elektryczna nie zamienia się bezpośrednio w ciepło, lecz jest używana do odbierania bezpłatnego ciepła z otoczenia – z powietrza, gruntu, wody.

Kto może się ubiegać o dotację od Tauronu?

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych z województw, w których działa Tauron: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, a także na obszarze obsługiwanym przez partnera technicznego realizującego zlecenie instalacji.

