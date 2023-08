Kto może stracić emeryturę? Wystarczy odrobinę wyższy dochód

Wysokość emerytury w Polsce nie należy do wyjątkowo wysokich. Dlatego też część seniorów decyduje się na kontynuowanie pracy, pomimo przejścia na emeryturę. Jednak tylko pewna grupa seniorów może otrzymać pełne wynagrodzenie i emeryturę. Inne osoby muszą pilnować, wysokości zarobków. Od nich zależy czy wynagrodzenie z ZUS nie zostanie pomniejszone lub wycofane.

Mniejsza emerytura. Kogo nie dotyczy wysokość zarobków?

Z pewnością dbać o wysokość wynagrodzenia muszę emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Są to osoby, które ze względu na wykonywany zawód mogły przejść na wcześniejszą emeryturę. Tacy ludzie mogą pracować, ale wysokość ich zarobków ma duży wpływ na wypłacenie świadczeń. Otrzymują oni co trzy miesiące nowy limit przychodów. Zmienia się on wraz z początkiem września.

Wysokość przychodów nie interesuje emerytów, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. Przypomnijmy, że w przypadku kobiet wynosi on 60 lat, a mężczyzn – 65 lat. Takie osoby mogą pracować i otrzymywać pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez żadnych limitów dochodowych.

Najniższe wynagrodzenie. Od jakiej kwoty nie uzyskamy emerytury?

Wysokość przychodów uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale. W związku z tym, że w drugim kwartale płace spadły, od 1 września limity dla emerytów i rencistów również zostaną obniżone. Przychody podzielone zostały na dwa progi, od których zależy, czy świadczenie z ZUS zostanie zmniejszone, czy całkowicie wstrzymane.

Zmniejszenie emerytury przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych następuje wtedy, gdy przychód przekracza 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września wyjdzie to dokładnie 4309,90 zł brutto. Całkowite zawieszenie świadczenia za dany miesiąc nastąpi przy zarobkach wynoszących 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W nadchodzącym kwartale jest to kwota 8003,20 zł brutto.

ZUS pozwalał na więcej. Limity w poprzednim kwartale

W porównaniu z poprzednim kwartałem, od września będziemy świadkami obniżenia progu przychodów. Spowodowane jest to obniżeniem wysokości średniego wynagrodzenia. Od czerwca do sierpnia limity były wyższe — przeciętne wynagrodzenie wynosiło 7124,26 zł brutto. Było to o około 400 zł więcej niż w pierwszym kwartale roku.

Przy takim średnim wynagrodzeniu łatwo było obliczyć, że 70 proc. przychodu to 4987 zł brutto. Emerytura zawieszana była natomiast osobom, których zarobki przekraczały 130 proc. – 9261,60 zł brutto. Oznacza to, że próg zmniejszył się o ponad 600-1200 zł w ciągu trzech miesięcy.

