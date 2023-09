Promocje typu 2+1 gratis w Biedronce. Aż 6 darmowych produktów do odebrania

Lubicie promocje w Biedronce typu 2+1 gratis? Jeśli wypatrujecie darmowych produktów, teraz możecie znaleźć ich aż 7. Na liście znalazł się m.in. proszek do prania, coca-cola, fanta, sprite, soki, kukurydza, a także kosmetyki. Niektóre można zdobyć tylko jednego dnia. Zdradzamy szczegóły.

Gratis w Biedronce. W ten dzień otrzymasz darmowy produkt

Promocje, o których mowa dotyczą terminu między 8 a 9 września. W tym tygodniu można było znaleźć o wiele więcej gratisów, jednak niektóre oferty były jednodniowe i już straciły swą ważność. Do wykorzystania mamy ich jeszcze sześć. Oto, na co warto zwrócić uwagę.

Proszek do prania E gratis w Biedronce

Proszek marki E można zdobyć w ramach 1 +1 gratis. Akcja dotyczy opakowania 1,02 kg, które wystarcza na 17 prań do tkanin jasnych i białych. Oferta obowiązuje tylko 8 września i ma swój limit dzienny – 2 darmowe opakowania na dzień. Klient musi być użytkownikiem karty Moja Biedronka.

Soki Vital Fresh 2+1 gratis

Wystarczy podejść do kasy z dwoma wspomnianymi produktami, by zdobyć jedną darmową butelkę. Wybór jest bardzo duży, można korzystać nie tylko z soków, ale również smoothies w różnych smakach. Akcja obowiązuje z Kartą Moja Biedronka i ma limit dzienny w postaci 6 produktów – maksymalnie 2 opakowania weźmiemy gratis. Obowiązuje do 9 września.

Produkty do golenia gratis

Z produktów do golenia można wybrać te od marek Gillette, Nivea, Skino i inne. Dotyczy ich akcja 2 +1 gratis. Darmowy jest zawsze najtańszy z wybranych. Wszystkie można mieszać dowolnie, a promocja jest ważna do 9 września.

Darmowa kukurydza

Produkt dostępny jest w ramach 1+1 gratis. Mowa o kolbie w regularnej cenie 3,99 zł. Akcja obowiązuje do 9 września. Nie trzeba posiadać karty lojalnościowej.

Darmowa Coca-Cola i inne

Biedronka rozdaje też darmowe napoje gazowane w ramach 2+1 gratis. Na liście Coca-Cola, Fanta i Sprite w puszce o pojemności 330 ml. Dotyczy wszystkich rodzajów. Akcja ważna jest do 9 września.

Muso owocowe gratis

W ofercie dostępne są również musy owocowe dla dzieci w ramach 3+1 gratis. Mowa o produktach marki Vital Fresh. Do 9 września można wybierać z różnych smaków i rodzajów. Nie trzeba posiadać karty Moja Biedronka.

To tyle z naszego przeglądu ważnego do końca tego tygodnia. Co czeka nas w kolejnym? Będziemy to śledzić na bieżąco.

