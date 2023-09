Tyle studenci zapłacą za pokój na wynajem w tym sezonie. Jak to wygląda w dużych miastach?

Podczas sprawdzania cen pokoi do wynajęcia wzięliśmy pod uwagę popularne i duże miasta jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Nie bez powodu patrzymy na te miejsca – z danych GUS, który przedstawił listę największych ośrodków akademickich w Polsce pod względem liczby studentów w roku akademickim 2022/23 wynika, że w czołówce znajdują się właśnie wspomniane lokalizacje. Jako że dużo mówi się o tym, że czynsze poszły w górę, sprawdziliśmy, Ile kosztuje miesięcznie najzwyklejszy pokój. Zrobiliśmy przegląd na podstawie ofert z portalu olx.pl

Przyjrzeliśmy się wyłącznie ofertom pokoi jednoosobowych w mieszkaniach wieloosobowych i tym stancjom, które można zobaczyć na zdjęciach. Ceny różnią się w zależności od standardu i lokalizacji, ale nie zawsze to jest głównym wyznacznikiem tego, czy zapłacimy więcej, czy mniej.

Pokoje do wynajęcia w Warszawie

Na dzień 12 września OLX wyświetla dla Warszawy aż 961 ogłoszeń. Pomijając te wyróżnione, można zauważyć, że najtańsze opcje zaczynają się – ku naszemu zdziwieniu – od 550 zł. Najdroższe pokoje to z kolei wydatek rzędu nawet 2300 zł.

Przykładowy pokój o wymiarach 11 m2 za 2300 zł dostępny jest na Saskiej Kępie. Preferowany jest właśnie studentom i zawiera niezbędne umeblowanie. W mieszkaniu dostępne są jeszcze dwa inne pokoje dla kolejnych osób. Choć mowa tu o nowym bloku z nowoczesnym wyposażeniem, to trzeba przyznać, że cena może zwalać z nóg. Tanie opcje, jak ta za 550 zł dotyczy stancji o powierzchni 6m2 na Bielanach.

Na całe szczęście okazuje się, że poszukiwacze tańszych rozwiązań mają z czego wybierać. Sporo pokoi mieści się w zakresie cenowym 690 do 1300 zł, a opcji za 700 i 900 zł jest prawdziwy wysyp. Przeglądając ogłoszenia, warto być ostrożnym – czasem ukryte są koszty dotyczące opłat, które naliczane są dodatkowo – warto o to dopytywać.

Pokoje do wynajęcia w Krakowie

Na dzień 12 września OLX wyświetla 720 ogłoszeń dla Krakowa. Najtańsze warianty zaczynają się od – od 400 do 500 zł. Najdroższe pokoje to z kolei wydatek z przedziału 1800 – 2000 zł. Jak to zwykle bywa im bliżej centrum, tym zapłacimy więcej, jednak nie zawsze to główna zasada.

Choć opcji za 1700 i 1600 zł jest bardzo dużo i są to zwykle bardzo nowoczesne stancje z bogatym wyposażeniem, to te do 1000 zł też wcale nie muszą wyglądać fatalnie. Przykładowo można znaleźć pokój z balkonem na Starym Mieście za 1450 zł łącznie z opłatami. Blisko centrum zapłacicie też kolejno 1270 zł, a nawet 1225 zł na Kazimierzu.

Jak nietrudno zauważyć, sytuacja w Krakowie nie o wiele różni się od tej w Warszawie, a co najważniejsze w stolicy Małopolski, tańszych opcji w przedziale 700 – 1000 zł jest na ten moment naprawdę sporo.

Pokoje do wynajęcia we Wrocławiu

Jeśli chodzi o Wrocław, to na dzień 12 września OLX wyświetla dla miasta aż 958 ofert. Ceny pokoi zaczynają się już nawet od 300 zł, zaś te najdroższe kosztują standardowo nawet 2000 zł – ceny dotyczą jednak zwykle apartamentów z pełnym wyposażeniem. Jedna z tańszych ofert dotyczy dzielnicy Krzyki – cena 395 zł zawiera w sobie również opłaty za media i wodę.

Na przeciętny pokój z pełnym wyposażeniem wydamy od 650 do 1200 zł – wiele z nich znajduje się również w centrum. Z kolei przeciętna droższa propozycja kosztuje niewiele ponad 1000 zł. Można być pewnym, że w tej kwocie znajdzie się teraz coś zarówno w przyzwoitym standardzie jak i niedaleko uczelni.

Pokoje do wynajęcia w Poznaniu

Na dzień 12 września OLX wyświetla aż 1000 ogłoszeń dla Poznania. To najwięcej ze wszystkich wspominanych miast. Jak wyglądają ceny? Trzeba stwierdzić, że nie ma zbyt dużych zaskoczeń. Najtańsza opcja to przedział od 300 do 500 zł i co ciekawe jest takich całkiem sporo. Najdroższe luksusowe warianty to wydatek rzędu 1800 zł, zaś od 2000 zł ogłoszeniodawcy proponują kawalerki.

Dobrą wiadomością jest, że większość pokoi nie kosztuje więcej niż 1200 zł, a znalezienie czegoś do 1000 zł to żaden problem. Podobnie jak w poprzednim wypadku, korzystając z taniej opcji, wcale nie musimy rezygnować z dobrego umeblowanego standardu czy dobrej lokalizacji. Jedna ze stancji znajdująca się blisko uniwersytetów kosztuje nawet 580 zł.

Ceny w dużych miastach nie różnią się wybitnie

Przyglądając się ofertom dużych i popularnych miast, można wywnioskować, że ceny wynajmu pokoi nie różnią się od siebie drastycznie. Choć w Warszawie trudniej niż w Poznaniu będzie znaleźć pokój w centrum za mniej niż 1000 zł, to nadal nie oznacza, że nie jest to niemożliwe. Zaletą jest na pewno to, że wybór jest dość spory, a to nie wszystkie dostępne opcje na rynku, bowiem serwisów umożliwiających publikowanie ofert jest o wiele więcej.

Wrzesień jest ostatnim momentem, w którym studenci zaczynający przygodę ze studiami poszukują pokojów do wynajęcia i wracają do miast– w końcu od października zaczynają się wykłady. Choć popyt na wynajem zauważany jest przez cały rok – wiele osób coś zmienia w trakcie trwania semestrów – to jednak przed początkiem sezonu zauważa się zwykle wzmożony wysp ofert. Jeśli planujecie znaleźć stancję, lepiej nie czekać na ostatnią chwilę, może się okazać, że najlepsze szanse przeszły wam obok nosa.

