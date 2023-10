Polacy nie wracają do sklepów. Gigantyczne spadki sprzedaży w trzech kategoriach

Polacy nie wrócili do sklepów. Inflacja, mimo tego, że rok do roku spada, to nadal pozostaje bardzo dotkliwa dla portfeli większości obywateli, co widać po najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprzedaż detaliczna w dół

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 0,3 proc. (wobec wzrostu o 4,1 proc. we wrześniu 2022 r.). W porównaniu z sierpniem 2023 r. również notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,3 proc.. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 3,4 proc. (w 2022 r. wzrost o 6,8 proc.)" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2023 r. była o 2,2 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem br. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących we wrześniu była wyższa niż przed rokiem o 3,6 proc. i spadła o 0,7 proc. m/m, podano także.

Polacy oszczędzają na książkach, meblach i ubraniach

„We wrześniu 2023 r. największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. odnotowały podmioty z grupy 'tekstylia, odzież, obuwie' (o 16,3 proc. wobec wzrostu o 25,2 proc. przed rokiem). Zmniejszenie sprzedaży zaobserwowano również w grupach: 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (o 16 proc.), 'meble, rtv, agd' (o 12,2 proc.) oraz 'pozostałe' (o 9,7 proc.). Przedsiębiorstwa handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały niewielki spadek o 0,1 proc. Spośród prezentowanych grup znaczący wzrost raportowały jednostki sprzedające pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 9,8 proc.) oraz paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 7,5 proc.)” – czytamy dalej.

