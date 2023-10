Niedziela handlowa 29 października. Czy w tę niedzielę zrobimy zakupy?

Po zmianie przepisów w większość niedziel obowiązuje zakaz handlu. Tylko w określone dni świąteczne sklepy i duże markety będą otwarte. Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

Czy 29 października sklepy będą otwarte?

Nie, 29 października to niedziela niehandlowa, więc wszystkie sklepy będą zamknięte. Dotyczy to zarówno dużych marketów, jak i sieci sklepów. Wyjątek stanowią jedynie małe sklepy prywatne, w których to właściciel decyduje, czy tego dnia otwiera sklep dla klientów.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa to 17 grudnia 2023 roku. Z powodu świąt Bożego Narodzenia w grudniu będziemy mogli aż dwa razy zrobić zakupy w niedziele – 17 i 24 grudnia.

Dlaczego w niedzielę nie zrobimy zakupów?

Po zmianie przepisów tylko niektóre niedziele są niedzielami handlowymi. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158) określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

