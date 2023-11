Hebe świętuje Black Friday po swojemu. Aż 3 tygodnie promocji

Większość z nas nie może doczekać się nadchodzącego Black Friday. W tym dniu można zaoszczędzić na produktach wielu kategorii w większość sklepów. Hebe już teraz chwali się promocyjnymi tygodniami. Drogeria ma swój autorski pomysł na świętowanie. To potrwa wyjątkowo długo.

Black Friday w Hebe. Szykują się promocje

Trzy tygodnie promocji Black Friday w Hebe brzmi jak marzenie wielu miłośniczek produktów drogeryjnych. Sieć od wielu lat specjalizuje się w sprzedaży kosmetyków, perfum i wielu gadżetów związanych z dbaniem o zdrowie czy urodę. Skorzystamy m.in. z akcji od – 60 do – 80 proc. taniej na drugi produkt, 1 + 1 produkt za złotówkę.

Zaoszczędzimy m.in. na tak kultowych markach jak Rimmel, Max Facor czy Bourjois. Można sięgać po podkłady do twarzy, pudry, lakiery do paznokci czy tusze do rzęs, a oferowany asortyment można dowolnie mieszać w ramach jednej promocji.

Black Friday. Każdy tydzień promocji w Hebe to nowe możliwości

Pierwszy tydzień Black Friday w Hebe trwa od 9 do 15 listopada. Aktualnie skorzystamy ze zniżki -80% na drugi produkt. Dotyczy to marek takich jak: Dermedic, Revolution Makeup, Claresa, John Frieda, BlanX, Hair of the Day by Only Bio oraz Dove. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej kosmetyki marek Max Factor, Rimmel, Sally Hansen i Bourjois zostały objęte promocją 1+1 za 1 złoty.

To jeszcze nie wszystko, na klientów czeka wyjątkowa okazja -80% na drugi produkt do pielęgnacji twarzy. Dotyczy to m.in.: Revox, Bandi, Apis, Eveline Cosmetics oraz Cliv. Z kolei -60% na drugi produkt otrzymamy na kosmetyki Sensodyne, L’biotica, Lierac, Bioliq, Pastel, Batiste, Kallos, Cetaphil, Cashmere czy Rexona. Ponadto produkty marek Hebe – Hebe Professional, Hebe Cosmetics, by Hebe, Hebe Basics, Hebe Naturals i Hebe for Men.

Jak będzie w kolejnych tygodniach? Będziemy przekonywać się na bieżąco. Sieć niebawem pochwali się następnymi rabatami. Być może okaże się, że najlepsze dopiero przed nami.

