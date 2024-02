Serwis OLX kontrolowany przez UOKiK. Wszystko przez felerny pakiet ochronny dla klientów

UOKiK regularnie kontroluje zarówno duże, jak i mniejsze firmy. Za różnego typu przewinienia kary płaciła już m.in. Biedronka. Tym razem przyszła pora na OLX. Sieć oferowała klientom pakiet ochronny, ten jednak wcale nie działał tak, jak zapowiadano. Teraz użytkownicy mają otrzymać zainwestowane pieniądze.

UOKiK przyglądał się platformie OLX. Chodzi o pakiet ochronny

OLX to popularna platforma sprzedażowa, która funkcjonuje w naszym kraju już od wielu lat. Osoby z całej Polski wystawiają tam ogłoszenia dotyczące sprzedaży najróżniejszych przedmiotów, wynajmu mieszkań, oferty pracy czy różnego rodzaju usług. Niektóre praktyki stosowane przez OLX zostały zakwestionowane przez prezesa UOKiK.

Urząd chroniący konsumentów zwrócił uwagę, że klienci byli wprowadzani w błąd. Chodzi o dwie rzeczy – tzw. pakiet ochronny i opcję sortowania produktów dostępnych w serwisie. Źle oceniono sposób informowania o dostępności opcji zakupu z Przesyłką OLX oraz bez Przesyłki OLX i Pakietu Ochronnego. Okazuje się, że nie udzielano informacji o tym, że produkt można kupić bez usługi serwisowej. W tej sprawie wpływało wiele skarg użytkowników. Donosili oni, że płatny pakiet ochronny, za który płacili, w rzeczywistości tej ochrony nie gwarantował. Sprawą zajmowano się już w 2022 roku, jednak dopiero teraz widać konsekwencje.

OLX zapłaci użytkownikom. Konieczne są zmiany

Po kontroli przeprowadzonej przez UOKiK Grupa OLX zobowiązana została do wprowadzenia zmian w serwisie i zwrotu pieniędzy klientom. „W wyniku działań Grupy OLX konsumenci ponosili negatywne skutki finansowe” – podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny. „Opłacana przez kupujących ochrona była w rzeczywistości pozorna – konsumenci mimo wykupienia usługi mającej zapewnić bezpieczeństwo transakcji mogli tracić pieniądze na rzecz nieuczciwych sprzedawców” – dodawał.

Po kontroli nie obyło się bez kary. Grupa OLX musi zmienić dotychczasowy system działania. Klienci otrzymają zaś zwrot pieniędzy na konto bankowe lub do tzw. portfela OLX.

Sam serwis sprzedażowy przedstawił swoje stanowisko w sprawie. Potwierdzono m.in., że już otrzymano decyzję od UOKiK. „Serwis OLX wdraża rozszerzenie zakresu usługi Pakiet Ochronny, tak by uwzględnić wyjątki, które do tej pory nie podlegały ochronie. Co za tym idzie, będziemy dostosowywać nasze procedury i komunikację do nowego zakresu usługi” – podano w komunikacie. „Wprowadzone przez serwis OLX zmiany są wynikiem współpracy z UOKiK w ramach prowadzonego postępowania. Będziemy dalej rozwijać serwis celem dostarczenia użytkownikom rozwiązań dopasowanych do ich oczekiwań” – dodano.

Czytaj też:

Zadzwoń i zgłoś próbę oszustwa w internecie. Ten numer telefonu warto znaćCzytaj też:

Fala oszustw na OLX i Vinted. Cyberprzestępcy biorą kredyty na swoje ofiary