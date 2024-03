Masz zepsutego smartfona? Możesz go naprawić w Żabce. Nowa usługa już działa

Sieć sklepów Żabka poinformowała o wprowadzeniu u siebie nowej usługi. Od 13 marca klienci mogą przynosić tam swoje zepsute smartfony z nadzieją, że te otrzymają tzw. drugie życie. Wszystko jest wynikiem współpracy z firmą Digital Care. Zdradzamy, jak to działa.

Zepsuty smartfon? To do Żabki

Żabka poinformowała, że teraz jeszcze lepiej będzie dbać o komfort swoich klientów. Przypomnijmy, do tej pory ci mogą traktować ten sklep jak pocztę, bank, restaurację czy kawiarnię. Po czasie przyszła pora również na serwis telefonów. Brzmi jak żart? To prawdziwy pomysł, który już wszedł w życie.

Od 13 marca 2024 roku klienci Żabki mają możliwość nie tylko szybkiej naprawy smartfona za pośrednictwem sklepu, ale też wynajęcia na czas serwisu telefonu zastępczego. Usługę zamówimy przez dedykowaną stronę internetową digitalcare.zabka.pl. Wystarczy nadać smartfona przesyłką kurierską w jednym z 10 tys. sklepów sieci.

Pomysł powstał nie tylko po to, by ułatwić życie klientom sieci, ale też, by zmotywować ich do dawania starym przedmiotom drugiej szansy. Sieć podkreśla również, że chce pomagać klientom uwolnić ich czas i promuje proekologiczne zachowania. Okazuje się, że według GUS, ze smartfona korzysta 76 proc. mieszkańców Polski, czyli 28 mln (dane za 2022 rok). Zgodnie z wynikami badania Smart Barometr 2022, aż połowa użytkowników tych urządzeń zniszczyła swój smartfon w ciągu ostatniego roku, co oznacza 14 mln uszkodzeń rocznie. Wygląda na to, że usługa może być bardzo potrzebna.

„Uwielbiamy zaskakiwać naszych klientów, rozwijając dla nich kompleksowy pakiet Wygodnych Usług. Nowością jest możliwość naprawy smartfona z Żabką i Digital Care. Zamiast wyrzucić uszkodzony smartfon, warto go nadać w pobliskiej Żabce i przekazać do profesjonalnej i szybkiej naprawy. W ten sposób zgodnie z naszą Strategią Odpowiedzialności pomagamy klientom oszczędzić czas, pieniądze i zadbać o środowisko, ograniczając liczbę elektronicznych odpadów” – mówił Przemysław Tomaszewski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług.

Naprawa telefonu w Żabce. Ile to może kosztować?

Po wejściu na specjalną stronę serwisu widzimy informację o tym, że do pierwszych 500 napraw oferowana jest folia ochronna gratis. Ile kosztują pozostałe rzeczy? Przykładowo koszt wynajęcia urządzenia zastępczego wynosi 99 zł. Pozostałe szczegóły uwzględniono w regulaminie, cena naprawy będzie się różniła w zależności od rodzaju usterki i zostanie ustalona po ekspertyzie. Po naprawie klient ma otrzymać aż 3 miesiące gwarancji.

Przed zgłoszeniem telefonu do naprawy, na stronie internetowej trzeba uzupełnić takie dane jak nazwa producenta telefony, numer modelu oraz IMEI. Następnie przechodzimy dalej i podajemy bardziej szczegółowe dane osobowe i opisujemy rodzaj uszkodzenia. Po wszystkim należy zaakceptować regulamin i przejść do realizacji.

Na końcu nadaje się paczkę w Żabce i otrzymuje ekspertyzę z kosztorysem. Naprawa ma trwać do 7 dni roboczych od dnia zapłaty. Klient może śledzić status zgłoszenia na portalu, a po naprawie odbiera paczkę z telefonem w wybranej Żabce.

