Musi zapłacić 10 tys. zł kary. Wszystko przez pomyłkę w rozliczeniu PIT

O nieprzyjemnej sytuacji poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”. Dotyczy ona kobiety, która podczas rozliczania się z podatku zaliczyła drobną wpadkę. Choć zorientowała się po kilku sekundach i próbowała naprawić błąd, okazało się, że jest za późno. Teraz ma zapłacić 10 tys. złotych kary.

Popełniła błąd w PIT. Wszystko z konkretnego powodu

Kobieta, która popełniła błąd w rozliczeniu podatku, próbowała go naprawić już po 14 sekundach, niestety nawet to nie pomogło. Zamiast złożyć odpowiedni dla siebie PIT 36, złożyła PIT-36L. Do pomyłki nie doszło jednak bez powodu, bowiem wszystko ma związek z wprowadzanym wcześniej tzw. polskim ładem.

Problem wyniknął z tego, że z powodu reformy wprowadzonej przez rząd w roku 2022 można było zmienić formę rozliczania podatku. Trzeba było jednak o tym pamiętać podczas wypełniania i wysyłania formularzy PIT. Kobieta regularnie wpłacała zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w formie liniowej, jednak po czasie zmieniła ją na inną opcję, bardziej dla niej opłacalną. Później przez pomyłkę złożyła zeznanie podatkowe nieodpowiednie dla niej.

„W rezultacie podatniczka musi zapłacić fiskusowi o ponad 10 tys. zł więcej. To koszt nie tylko jej własnego błędu, lecz przede wszystkim – w szerszym znaczeniu – zamieszania spowodowanego w 2022 r. Polskim Ładem” – podaje wspomniany wcześniej dziennik.

Fiskus nałożył karę za błąd w PIT

Choć sprawa rozliczenia wydarzyła się 13 marca 2023 roku, to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, właśnie teraz orzekł, że nie było ważne, w jakim czasie podatniczka dokonała zmian — mogły to być sekundy albo dni. Ważne, że dokonała go po złożeniu PIT-36L. A zatem złożenie PIT-36 nie wywołało żadnych skutków prawnych.

Zgodnie z zeznaniem złożonym na formularzu PIT-36L, podatek kobiety wynosił 31,6 tys. zł, podczas gdy w tym złożonym 14 sekund później na formularzu PIT-36, podatniczka wykazała nadpłatę w kwocie 21,3 tys. zł. Różnica była spora i to właśnie stąd wzięła się tak wysoka kara.

Nietrudno zauważyć, że wiele zamieszania w tej sprawie wyniknęło z tzw. Polskiego Ładu. Początkowo miał on pomóc zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków, ale wywołał głównie chaos. Po czasie został wycofany.

Czytaj też:

Polacy nie zwlekają. Zwroty przychodzą nawet po jednym dniuCzytaj też:

Kasowy PIT. Będzie rozwiązanie dla firm, które nie mogą się doprosić płatności od kontrahenta