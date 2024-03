4-dniowy tydzień pracy dla Polaków? Zdania są podzielone

Wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy nie wyklucza aktualny rząd. Wiele razy zarówno w sejmie, jak i mediach niosły się pogłoski o realizacji projektu, który miałby dotyczyć tej sprawy. Z wielu danych wynika, że Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Analizę tego czy chcielibyśmy być mniej zajęci przeprowadziła ostatnio firma ClickMeeting. Wyniki mówią same za siebie.

Stworzono analizę na temat 4-dniowego tygodnia pracy

Analiza nawiązująca do tematu wprowadzenia w Polsce 4-dniowego tygodnia pracy jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tą kwestią. Eksperci już rok temu głosili opinie, z których wynikało, że im szybciej wprowadzimy takie zmiany, tym lepiej. Aktualnie rząd Tuska planuje skrócić tydzień pracy o 5 godzin, jednak z analiz dokonanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że model 4-dniowego tygodnia pracy byłby łatwiejszy do wdrożenia niż skrócenie tygodniowego wymiaru godzin z 40 do 35.

Badanie, o którym mowa przeprowadzono w marcu 2024 roki i sprawdzono w nim, co myślimy o tego typu pomysłach, zakładając, że każdym przypadku zachowalibyśmy obecny poziom wynagrodzeń. Odpowiedzi udzieliło łącznie 1000 osób. ClickMeeting, czyli lider polskiego rynku webinarów, spotkań online oraz wsparcia pracy zdalnej i hybrydowej przedstawił wyniki.

4-dniowy tydzień pracy w Polsce. Zdania są podzielone

Ze raportu sporządzonego przez polską platformę badania, wynika, że, nawet 66 proc. ankietowanych opowiada się za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy. Ponadto 70 proc. Polaków uważa, że pracujemy więcej niż mieszkańcy innych krajów Europy, 65 proc. badanych wierzy, że skrócenie tygodnia pracy do 4 dni poprawiłoby ich poziom satysfakcji, 53 proc. respondentów sądzi, że liczba zadań do wykonania w ciągu dnia pozostałaby bez zmian, mimo skrócenia tygodnia pracy, a 29 proc. uważa, że liczba naszych obowiązków zwiększyłaby się, przy modelu 4-dniowej pracy.

Ponadto zdaniem 12 proc. badanych moglibyśmy mieć mniej obowiązków służbowych, natomiast 6 proc. nie ma zdania w tej kwestii. Pomocna w ograniczeniu ich ilości mogłaby być automatyzacja, która zdaniem 80 proc. badanych pomaga wykonywać zadania w firmach. Z kolei 4 proc. ankietowanych sądzi, że utrudnia ona pracę, a zdaniem 8 proc. nie ma ona wpływu na wykonywanie obowiązków. Opinii w tej kwestii nie ma 8 proc. badanych.

Sprawę skomentował Paweł Łaniewski Content Marketing Expert z ClickMeeting: „Nasze społeczeństwo stoi na progu rewolucyjnych zmian w sposobie postrzegania pracy i życia. Z naszego najnowszego badania wynika, że niemal 70 proc. Polaków entuzjastycznie przyjmuje pomysł przejścia na 4-dniowy tydzień pracy. To odzwierciedlenie zmieniającej się kultury, gdzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wydajność pracy nabierają nowego znaczenia. To także silny sygnał, że jesteśmy gotowi traktować nowe technologie jako klucz do większej efektywności i lepszego samopoczucia w pracy. Zmniejszenie liczby dni pracy w tygodniu przy zachowaniu lub nawet zwiększeniu produktywności może wydawać się trudnym celem. Jednak z odpowiednim wsparciem technologicznym, wkrótce może stać się to nową rzeczywistością. Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do efektywniejszego zarządzania czasem i zadaniami, pracy zdalnej oraz hybrydowej pomaga również w zachowaniu work-life balance oraz realizacji obowiązków w ramach modelu workation. Efektywniejsza i bardziej satysfakcjonująca praca jest tuż za rogiem” – czytamy w materiale prasowym.

