Polacy o 35-godzinnym tygodniu pracy. Nieoczywisty wynik sondażu dla „Wprost"

Pod koniec lutego współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że jego obóz polityczny ponownie zaproponuje projekt dotyczący wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy w Polsce, przy – co istotne – zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia. – Najwyższa pora, żeby skrócić te cierpienia Polek i Polaków, bo pracujemy najwięcej w Europie i proporcjonalnie zarabiamy dość mało, jak na standardy zachodnioeuropejskie. Trzeba to zmienić – powiedział Biedroń.

35-godzinny tydzień pracy. Ministra popiera

Pytany, kiedy można spodziewać się projektu ustawy sprawie skrócenia tygodnia pracy z obecnych 40 do 35 godzin, współprzewodniczący Nowej Lewicy odpowiedział, że to „kwestia tygodni", zaznaczając, że „dobrze byłoby to skonsultować z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej".

Resort pracy w komentarzu dla Dziennika Gazety Prawnej nie wykluczył, że taka zmiana może nastąpić. Wskazano jednak, że musiałoby to zostać poprzedzone oceną skutków takiej modyfikacji m.in. na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, rynek pracy oraz sytuację pracownic i pracowników.

Szefowa ministerstwa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała w Polsat News, że osobiście popiera skrócenie tygodnia pracy, choć zaznaczyła, że nie ma póki co jednolitego stanowiska rządu w tej sprawie. – Ja jako polityczka, jako posłanka Lewicy oczywiście jestem za. Jako ministra rodziny również uważam, że coś zrobić trzeba z tym ogromnym obciążeniem pracą, z jakim mierzą się Polki i Polacy. Natomiast stanowiska rządu w tej sprawie nie ma – powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Czy jest Pan/Pani za skróceniem tygodnia pracy o 5 godzin?

Jak do skrócenia tygodnia pracy podchodzą Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost". Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za skróceniem tygodnia pracy o 5 godzin, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia?" 60,4 proc. odpowiedziało „tak". 19,6 proc. ankietowanych było przeciw, a nieznacznie więcej, bo 19,9 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem".

Powyższe dane mogą zaskakiwać, gdyż wynika z nich, że masowego entuzjazmu wobec skrócenia tygodnia pracy nie ma, a znaczący odsetek Polaków ma w tej sprawie wątpliwości.

Skrócenie tygodnia pracy budzi większą aprobatę wśród mężczyzn. Z badania wynika, że na „tak" jest 65,7 proc. panów, podczas gdy 17 proc. jest przeciw, a 17,3 proc. odpowiedziało „nie wiem". Po stronie pań, za 35-godzinnym tygodniem pracy jest 55,8 proc. respondentek. Przeciwnego zdania jest 22 proc., zaś 22,2 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem".

W podziale na wiek, zwraca uwagę fakt, iż skrócenie tygodnia pracy budzi największy entuzjazm w grupie wiekowej 25-34 lata (76 proc.). Wśród badanych powyżej 50. roku życia pozytywnych odpowiedzi udzieliła niespełna połowa ankietowanych (49,4 proc.).

Zwraca uwagę również fakt, że 35-godzinnego tygodnia pracy częściej chcą osoby z wyższymi zarobkami. Twierdzącej odpowiedzi na nasze pytanie udzieliło aż 68 proc. zarabiających powyżej 7000 zł netto. Wśród tych, którzy zarabiają nie więcej niż 3000 zł na rękę, odsetek pozytywnych odpowiedzi wyniósł niemal 54 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-6 marca 2024 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:

Wypadki przy pracy. Najgorzej w dwóch branżachCzytaj też:

Aktorzy „Klanu” w dramatycznej sytuacji. Od miesięcy nie dostają pensji w TVP