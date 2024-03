Czy Polacy kupują prezenty „na zajączka”? Wynik badania ukazuje prawdę

Wielkanoc już w niedzielę 31 marca. Wystarczy poczekać do końca tygodnia, by cieszyć się świętowaniem. Dla niektórych to także moment wręczania prezentów „na zajączka”. Okazuje się, że Polacy bardzo cenią ten zwyczaj i coraz więcej osób stara się wprowadzać go w życie. Badanie na ten temat przeprowadził Empik. Sprawdzono też przywiązanie do innych tradycji.

Tradycja wręczania prezentów „na zajączka”. Tak świętują Polacy

Empik zbadał, jakie wielkanocne zwyczaje są najpopularniejsze. Okazuje się, że szczególne znaczenie ma wręczanie prezentów na tzw. zajączka. Dzieci mogą m.in. liczyć na zabawki czy okolicznościowe drobiazgi. To, by zapewnić taki upominek, ważne jest już dla 60 proc. Polaków. To dla nich nieodłączny element świątecznej tradycji.

W badaniu Empiku dotyczącym tradycji wielkanocnych okazało się, że 41 proc. Polaków planuje wręczyć prezent „na zajączka”, a 21 proc. rozważa zakup upominku z tej okazji. Najwięcej osób wskazywało, że zamierza podarować słodycze – 44 proc., 26 proc. ma zdecydować się na gadżety i dekoracje tematyczne, 21 proc. na zabawki, a 9 proc. rozważa jeszcze inne rodzaje prezentów. Warto dodać, że doskonałym pomysłem mogą być m.in. bilety na wydarzenia kulturalne czy książki. Wiele sklepów w tym m.in. Empik oferuje specjalne rabaty z okazji Wielkanocy, a te ważne są prawie do końca tygodnia.

Nie tylko prezenty „na zajączka”. Cenimy też inne zwyczaje

W badaniu Empiku uwzględniono wiele tradycji wielkanocnych. Choć kupowanie prezentów „na zajączka” odgrywało ważną rolę, to Polacy wskazywali też inne zwyczaje. Aż 64 proc. za najważniejsze uznawało przygotowanie koszyczka wielkanocnego, a 53 proc. malowanie jajek. Wysoki wynik, bo 49 proc. odegrało także dekorowanie domu, a na czwartym miejscu znalazło się sadzenie rzeżuchy – 37 proc. badanych. 30 proc. doceniało własnoręczne robienie dekoracji, 22 proc. wysyłanie kartek świątecznych, a 21 proc. organizowanie wyjazdów.

Wspomniane badanie zostało zlecone przez Empik i wykonane przez grupę IQS. Zrealizowano je między 21 a 23 lutego 2024 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej grupie 1000 osób w wieku od 18 do 64 lat.

