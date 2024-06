Ten kosmetyk z Rossmanna to hit na lato. Kupisz go teraz o 28 zł taniej

Rossmann przedstawił ostatnio nową gazetkę promocyjną ważną od 7 do 20 czerwca. W ciągu najbliższych tygodni można zaoszczędzić na setkach artykułów kosmetycznych. W grę wchodzi nie tylko asortyment makijażowy, ale też m.in. perfumy czy zestawy podróżne przeznaczone. Naszą uwagę przyciągnął jeden z podkładów do twarzy. Jest tańszy niż zwykle aż o 28 zł.

Promocja w Rossmannie. Ten kosmetyk to hit

Nowością w Rossmannie są m.in. podkłady do twarzy marki Dermika z serii Luxury Ceramides. Określono je jako pielęgnacyjne z filtrem SPF. Tego typu kosmetyki latem przydają się wyjątkowo bardzo. Słońce wysusza skórę, a to oznacza, że szczególnie powinniśmy o nią zadbać. Stosowanie kremów i podkładów z filtrem jest teraz mocno pożądane. Warto stosować taki nawet kilka razy dziennie.

Podkład pielęgnacyjny Dermika Luxury Ceramides z filtrem SPF w Rossmannie kosztuje tradycyjnie aż 69,99 zł. Teraz mamy okazję kupić go o 28 zł za 41,99 zł. Nawet jeśli cena nadal wydaje się wysoka, warto zwrócić uwagę, że to dobrej jakości produkt. Znajdziemy go w drogerii stacjonarnie oraz online. Dostępny jest w opakowaniu 30 ml i w różnych odcieniach.

Producent kosmetyku i Rossmann zapewniają, że podkład Dermika Luxury Ceramides łączy w sobie właściwości fluidu, serum, korektora i wysokiej ochrony SPF 30. Produkt ma mieć właściwości nawilżające, oraz wspomagające odbudowę warstw skóry. Wszystko to ma podkreślać jej naturalne piękno i zapewnić uczucie gładkości.

Promocje w Rossmannie. Hitów jest więcej

Podobnych hitów w Rossmannie, które sprawdzą się latem, jest teraz bardzo dużo. Z aktualnej gazetki wynika m.in., że o 15 zł taniej kupimy błyszczyk FaceBoom Make-up w różnych kolorach. Świetnym wyborem może być też nowy puder sypki po oczy Brush Up! Maxineczka w cenie 19,99 zł. W sezonie idealnie mogą się sprawdzić m.in. kolorowe farbki to twarzy – za paletkę od Wibo zapłacimy teraz 27,49 zł, zamiast 49,99 zł. Warto też zaopatrzyć się w mgiełkę utrwalającą makijaż – ta od AA kosztuje teraz 12,99 zł, zamiast 21,99 zł.

Latem przydadzą się m.in. tradycyjne balsamy do ciała z filtrem SPF. Teraz mniej zapłacimy m.in. za te od Dax czy Nivea. Ceny zaczynają się już od 15,99 zł. Ponadto teraz w Rossmannie sprzedawane są produkty ze specjalnej sezonowej serii. W pakiecie m.in. podróżny zestaw do makijażu lub manicure w opakowaniu w kształcie walizki, butelki podróżne na kosmetyki, kosmetyczki czy stylowe kubki na zimne napoje. Wszystko to już od 12,99 zł.

Czytaj też:

Dziwne wyniki po promocji w Rossmannie. Błąd w aplikacji czy liczne oszustwa?Czytaj też:

Oszuści podszywają się pod Kaufland. Uważajcie na taką promocję