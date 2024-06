Dofinansowanie na remont domu. Można otrzymać nawet 135 tys. zł

Dofinansowanie na remont domu przysługuje osobom, które chcą ocieplić dom, zmienić źródło energii, wymienić piec czy zainstalować panele fotowoltaiczne. W takiej sytuacji można otrzymać wysokie dofinansowanie i zmodernizować swoją nieruchomość.

Jakie dofinansowanie na remont domu?

Osoby, które kupiły nieruchomość liczącą kilkadziesiąt lub kilkanaście lat albo odziedziczyły taki dom po rodzinie, mogą otrzymać dofinansowanie na remont. Pieniądze można dostać na termomodernizację budynku, czyli zmianę systemu ogrzewania, docieplenie nieruchomości albo zainstalowanie pompy ciepła.

Na co można dostać dofinansowanie na remont domu?

Dofinansowanie na remont domu można otrzymać:

pompa ciepła o wysokiej efektywności – do 28 tys. zł

magazyn energii – do 16 tys. zł,

kolektor słoneczny – maksymalnie do 3,5 tys. zł,

system zarządzania energią – 3 tys. zł

Środki można otrzymać także na panele fotowoltaiczne. Na fotowoltaikę można dostać do 6 tys. zł.

Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”

Wysokie dofinansowania można otrzymać w ramach programu „Czyste Powietrze”. Na dotacje mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych, którzy przeprowadzają remont lub kolejną inwestycję w termomodernizację nieruchomości.

Kwoty dofinansowania są bardzo wysokie, ale uzależnione od dochodów. Osoby, które uzyskują dochód roczny poniżej 135 tys. zł, mogą uzyskać dotację w wysokości 66 tys. zł. Osoby, które mają dochód w wysokości 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym mogą otrzymać 99 tys. zł dofinansowania. Najwyższe dotacje należą się osobom o najniższych dochodach, które nie przekraczają 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W takiej sytuacji można otrzymać nawet 135 tys. zł dotacji na remont domu.

Kiedy otrzymujemy dofinansowanie na remont domu?

Dofinansowanie na remont domu można otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem remontu. W takiej sytuacji połowa środków wypłacana jest przed przeprowadzeniem termomodernizacji, a połowa już po niej. Trzeba jednak rozpocząć remont w terminie 18 miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski trzeba złożyć do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można to zrobić osobiście lub elektronicznie, ale wniosek elektroniczny należy wydrukować i złożyć do placówki.

Czytaj też:

Można otrzymać nawet do 58 tysięcy złotych. Rząd dotuje fotowoltaikęCzytaj też:

Nawet 6 tys. zł na zbieranie deszczówki. Zostało już niewiele czasu