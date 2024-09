Globalny sukces polskiego BLIK-a! Z usługi skorzystają miliony nowych klientów

Międzynarodowy gigant finansowy Revolut, znany z szerokiej oferty kart debetowych, kont walutowych i możliwości inwestycji w kryptowaluty, planuje rozszerzyć swoją ofertę o polski system płatności mobilnych BLIK. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, partnerstwo to stanowi ważny krok w strategii międzynarodowej ekspansji BLIK-a.

BLIK w Revolucie

Na polskim rynku płatności bezgotówkowych nadchodzi istotne wydarzenie. Polski Standard Płatności (PSP), odpowiedzialny za system BLIK, zamierza nawiązać współpracę z Revolutem. Mimo że obie firmy oficjalnie jeszcze tego nie potwierdziły, to według źródeł zbliżonych do sprawy, do końca roku BLIK ma zostać zintegrowany z międzynarodową platformą płatniczą Revolut.

Współpraca między PSP a Revolutem trwa już od kilku lat, ale dopiero ostatnio nabrała tempa. Obecnie oba systemy są w trakcie integracji, a dostęp do BLIK-a na platformie Revolut może być możliwy dla klientów jeszcze przed końcem bieżącego roku. Proces wdrażania nowej funkcjonalności zazwyczaj rozpoczyna się od testów wewnętrznych, które obejmują pracowników, a następnie rozszerza się na krąg przyjaciół i rodziny. Kolejne etapy to tzw. beta-testy, w których udział biorą wybrani klienci, a dopiero na końcu system udostępniany jest szerokiej publiczności.

Jak to będzie działać?

Po zakończeniu procesu integracji, użytkownicy Revoluta będą mogli korzystać z płatności za pomocą sześciocyfrowych kodów BLIK. Oznacza to, że poprzez aplikację Revoluta, która już teraz oferuje różnorodne usługi finansowe, takie jak karty debetowe, konta walutowe oraz inwestycje w kryptowaluty, możliwe będzie realizowanie przelewów mobilnych oraz innych transakcji za pomocą BLIK-a.

BLIK, będący jednym z najpopularniejszych systemów płatności mobilnych w Polsce, pozwala na dokonywanie zakupów online, wypłatę gotówki z bankomatów bez użycia karty oraz przesyłanie pieniędzy na numer telefonu.

Partnerstwo z BLIK-iem przynosi korzyści zarówno dla Revoluta, jak i dla PSP. Dla Revoluta oznacza to rozszerzenie oferty o funkcjonalność, z której korzysta już ponad 16 milionów Polaków. Najwięcej użytkowników BLIK-a znajduje się w bankach takich jak PKO BP, mBank, ING, Pekao, Santander oraz Millennium. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba użytkowników BLIK-a wzrosła o jedną piątą, co pokazuje jego rosnącą popularność.

Dla BLIK-a współpraca z Revolutem otwiera drzwi do międzynarodowej ekspansji. Revolut jest bowiem jednym z największych fintechów na świecie, a Polska stanowi trzeci najważniejszy rynek dla tej firmy, zaraz po Wielkiej Brytanii i Rumunii. Choć początkowo integracja BLIK-a będzie dostępna tylko dla polskich użytkowników, to w przyszłości istnieje duża szansa na jej rozszerzenie na inne kraje.

Obecnie BLIK rozwija się na rynkach rumuńskim i słowackim, a jego ambitne plany zakładają ekspansję na Włochy, Hiszpanię, Francję i Niemcy. PSP widzi duży potencjał w rozwoju BLIK-a szczególnie w obszarze e-commerce na tych rynkach.

