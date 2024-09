Wojskowe emerytury. Ile można dostać po 15 latach służby?

Żołnierze zawodowi, podobnie jak inne służby mundurowe, podlegają odrębnym przepisom w zakresie świadczeń emerytalnych. Świadczenia wyliczane są na innych zasadach i w innej wysokości niż w przypadku pozostałych emerytur. Wojskowych nie dotyczy też powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) – mogą przejść na emeryturę po 15 latach służby.

Emerytury żołnierzy – ile wynoszą?

Szeregowy może liczyć na emeryturę od 1824 zł do 3420 zł. Wysokość jego świadczenia emerytalnego zależy od tego, jak długo pozostawał w służbie (powyżej minimalnych 15 lat).

Starsi szeregowi mogą liczyć na świadczenie emerytalne od 1852 zł do maksymalnie 3472 zł. Kapral w Wojsku Polskim po 15 latach czynnej służby może liczyć na emeryturę w kwocie od 2064 zł do 3870 zł.

W przypadku kaprala minimalne świadczenie po 15 latach służby wyniesie 2064 zł, maksymalne 3870 zł. Plutonowy otrzyma emeryturę w kwocie 2104 zł w najgorszym przypadku, w najlepszym sięgnie ona kwoty 3945 zł. Świadczenie sierżanta wypłacane jest w kwocie mieszczącej się w przedziale od 2216 zł do 4155 zł, a starszego sierżanta od 2240 zł do 4200 zł.

Chorąży otrzyma nie mniej niż 2392 zł. Maksymalne świadczenie w przypadku tego stopnia wynosi 4485 zł. Podporucznik – od 2520 zł do 4725 zł. Kapitan z 15-letnim stażem dostanie od 2680 zł do 2740 zł. Jeśli jednak zdecyduje się pracować 30 lat, wówczas jego świadczenie wzrośnie do 5025 zł – 5137,5 zł.

Major po 15 latach dostanie od 2880 zł do 3020 zł, a po 30 od 5400 zł do 5662,5 zł. Podpułkownik po 15 latach służby otrzyma emeryturę w przedziale od 3180 zł do 3476 zł, a przy maksymalnym stażu (30 lat) od 5962,5 zł do 6517,5 zł. W przypadku pułkownika świadczenia wynoszą od 3690 zł do 4232 zł po 15 latach służby i od 6930 zł do 7935 zł przy 30-letnim stażu.

Emerytury generalskie po 15 latach służby wynoszą od 4560 zł do 4860 zł. Dla generałów, którzy spędzili w Wojsku Polskim co najmniej 30 lat, przewidziano emerytury na poziomie od 8550 zł do 9112,5 zł.

Emerytury wojskowe po 15 latach

Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi, który w dniu zwolnienia ze służby posiada co najmniej 15 lat stażu służby w Wojsku Polskim. Do okresów tych zalicza się czas urlopu wychowawczego w wymiarze łącznym nie większym jednak niż 3 lata.

Według danych przekazanych przez Departament Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej, o których informował serwis pulshr.pl, w 2022 r. emeryturę pobierało 155 tys. 725 żołnierzy.

