Masz czas do końca października na powiadomienie ZUS. Inaczej pieniądze przepadną

Renta rodzinna jest świadczeniem, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ona dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Studenci mają czas tylko do 31 października

Studenci, którzy chcą otrzymywać rentę rodzinną, muszą dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli tak się nie stanie, wówczas ZUS uzna, że nauka nie jest kontynuowana.

Czas na dostarczenie wniosku o dalszą wypłatę świadczenia wraz ze stosownym zaświadczeniem z uczelni mija 31 października, co oznacza, że studenci mają na to już tylko nieco ponad trzy tygodnie.

Zaświadczenie powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok, a jego termin upłynął wraz z końcem września. Nie trzeba go składać ponownie, jeśli uczelnia wydała je na cały okres trwania nauki (np. 3 lata lub 5 lat). Wówczas ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy student faktycznie nadal się uczy. Jeśli student przewie naukę, musi jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobi, to nienależne świadczenie trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. Jeśli np. student spóźni się i dokumenty złoży dopiero w listopadzie, wtedy straci rentę rodzinną za październik.

Przypomnijmy, że renta rodzinna wynosi:

85 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,



90 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,



95 proc. świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.



Renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. Czyli jeśli obliczona renta jest niższa niż najniższe świadczenie, to łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest automatycznie podwyższana do najniższej renty rodzinnej. Od marca br. minimalna wysokość renty rodzinnej wynosi 1780,96 zł, czyli tyle samo emerytura minimalna.

