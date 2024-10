Bezpłatne telefony dla powodzian. Operator wyjaśnia zasady

Na facebookowej grupie jednej z gmin, która została zniszczona przez powódź, ktoś zapytał, czy to prawda, że operator Plus (Polkomtel) ma w ofercie bezpłatne telefony dla powodzian (a więc można otrzymać aparat bez konieczności zawierania umowy o abonament). Inna osoba przyznała, że to prawda, a na potwierdzenie zamieściła zdjęcia z regulaminu, który wykonała przy okazji wizyty w punkcie Plus. Sprawa wyglądała dziwnie o tyle, że operator w żaden sposób nie reklamował tej akcji, tak że nie wiedzieli o niej nawet ci, którzy mogli być potencjalnie zainteresowani.

Bezpłatne telefony dla powodzian

Zapytaliśmy u źródła, czy coś jest na rzeczy. Dział komunikacji Plusa potwierdził, że rzeczywiście obowiązuje od trzech tygodni taka akcja.

„Od 23 września jest dostępna promocja, w ramach której osoby potrzebujące, zameldowane na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej, mają możliwość zakup wybranych urządzeń po promocyjnej cenie 1 zł. Promocja ta jest dostępna wyłącznie w wybranych, stacjonarnych punktach sprzedaży sieci Plus zlokalizowanych na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej oraz dotyczy wyselekcjonowanej listy sprzętów, a klient w jej ramach może nabyć maksymalnie jedno urządzenie telekomunikacyjne. Promocja trwa do wyczerpania zapasów” – wyjaśnił w odpowiedzi na wątpliwości Wprost Arkadiusz Majewski z działu PR.

Dodał, że nie jest to jedyne działanie operatora z myślą o osobach pokrzywdzonych. „Klienci Plusa i Plusha, którzy korzystają z głosowej oferty abonamentowej oraz z oferty na kartę i znajdują się na dotkniętych żywiołem terenach, otrzymali bezpłatny pakiet 250 GB internetu, który miał ułatwić poszkodowanym kontakt z bliskimi, dostęp do ważnych informacji oraz pomoc w codziennym funkcjonowaniu w trudnych warunkach. Wspomniana promocja została udostępniona już 17 września” – przypomniał.

