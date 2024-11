Ten drobny błąd może kosztować fortunę. Czy wiesz, gdzie powinny trafić odpady?

W Polsce temat odpowiedniej utylizacji elektrośmieci oraz innych odpadów wciąż budzi wiele pytań. Okazuje się, że nie każdy wie, jakie są zasady właściwego postępowania z elektroodpadami, a konsekwencje ich niewłaściwego wyrzucania mogą być poważne, włącznie z wysoką karą finansową. Warto więc dowiedzieć się, jak i gdzie należy pozbywać się starego sprzętu elektronicznego, aby uniknąć kary, która może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

Jak prawidłowo pozbywać się elektrośmieci?

Według badań GfK Polonia przeprowadzonych w 2019 roku, aż 20% Polaków przynajmniej raz wrzuciło zużyty sprzęt elektroniczny do zwykłego kosza na śmieci. Takie postępowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej kary, ponieważ elektroodpady zawierają toksyczne substancje, jak rtęć, ołów czy kadm, które mogą długo zalegać w środowisku i powodować poważne zanieczyszczenia.

Zasady utylizacji elektrośmieci określa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2015 roku. Przepisy wskazują, że elektroodpady powinny trafiać do specjalnych miejsc zbiórki, takich jak PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). W takich punktach przyjmowane są różne rodzaje elektroniki, a często także większe odpady, np. stare meble. Małe elektroodpady, takie jak żarówki czy baterie, można także wyrzucać do specjalnych pojemników, które znajdują się w sklepach. W przypadku większych urządzeń, jak pralki czy lodówki, można skorzystać z usług firm, które oferują odbiór elektrośmieci bezpośrednio z domu.

Warto również pamiętać, że kupując nowy sprzęt elektroniczny, można oddać stary egzemplarz bezpośrednio w sklepie. Sprzedawcy są zobowiązani do przyjęcia zużytego sprzętu od klientów, co ułatwia bezpieczną utylizację.

Czy paragony można wrzucać do pojemnika na papier?

Nie tylko elektrośmieci sprawiają problemy przy segregacji odpadów. Paragony, które wielu Polaków intuicyjnie wrzuca do pojemników na papier, również wymagają szczególnego traktowania. Według ankiety z 2023 roku przeprowadzonej na zlecenie Instytutu ESG, aż 58% respondentów wrzuca paragony do niebieskiego pojemnika na papier, choć jest to błędna praktyka.

Paragony są drukowane na papierze termicznym, który pokryty jest specjalną substancją chemiczną reagującą na ciepło, co umożliwia wydruk tekstu. Z tego powodu paragony nie nadają się do recyklingu razem z papierem. Umieszczenie ich w niebieskim pojemniku mogłoby zanieczyścić całą partię papieru, uniemożliwiając jego dalsze przetwarzanie. Jak informuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, paragony należy wrzucać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.

Inne odpady, które trafiają do odpadów zmieszanych

Oprócz paragonów, do czarnych pojemników na odpady zmieszane powinny trafiać także resztki mięsne i kości, zabrudzony lub mokry papier, zużyte materiały higieniczne (takie jak pieluchy jednorazowe) oraz żwirek z kuwet dla zwierząt. Świadomość odpowiedniego sortowania śmieci jest niezbędna, aby unikać nie tylko wysokich kar, ale i przyczyniać się do ochrony środowiska.

Elektrośmieci oraz inne odpady wymagające szczególnego traktowania to istotny temat, o którym warto wiedzieć więcej. Dzięki właściwej segregacji można uniknąć problemów, oszczędzić środki, a także wnieść swój wkład w dbanie o czystość środowiska.

