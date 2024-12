Czy pracownik musi informować pracodawcę o L4? To mówią przepisy

Zwolnienie lekarskie to prawo do nieobecności pracownika w firmie z powodu choroby. Na L4 mogą pójść wszystkie osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenie, w której odprowadzane są składki chorobowe. Zwolnienie lekarskie można uzyskać od lekarza pierwszego kontaktu (internisty lub lekarza rodzinnego) bądź od specjalisty, jeśli lekarz orzeknie niezdolność do pracy. Zwolnienie jest płatne w wymiarze 80 proc. wynagrodzenia (z wyjątkiem kobiet w ciąży, którym przysługuje 100 proc. wynagrodzenia).

Czy trzeba informować pracodawcę o L4?

Obecnie informacja o L4 jest automatycznie wysyłana do ZUS-u i do pracodawcy. Pomimo tego uznaje się za dobrą praktykę poinformowanie pracodawcy o nieobecności w pracy. Pracownik powinien zrobić to telefonicznie lub mailowo i wskazać czas, w którym nie będzie mógł wykonywać obowiązków służbowych.

Co ciekawe, mówią nawet o tym przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień, pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o nieobecności w pracy, jeśli przyczyna jest możliwa do przewidzenia. W sytuacji niespodziewanej i nagłej obowiązek poinformowania pracodawcy może wydłużyć się do dwóch dni.

